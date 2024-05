Buona visione, la fumata bianca. Acquistata la multisala Darsena. Nasce un cinema da 1700 posti

Notorius. Frenate, voi che immediatamente pensate al capolavoro di Hitchcock. Ha sempre a che fare col cinema per la verità: sì, è la catena Notorius Pictures, che scriverà il prossimo capitolo della multisala in Darsena. Infatti, nei giorni scorsi, è stato sottoscritto un contratto di locazione pluriennale tra la società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e la Igd titolare della sala. Ed ecco che, dal primo luglio, la multisala – all’interno del compound commerciale e residenziale Nuova Darsena – entrerà a far parte del circuito Notorius Cinemas, dando seguito al progetto di ampliamento e sviluppo già cominciato dalla società nel 2019. La struttura ferrarese, articolata in dieci sale, non sarà tuttavia immediatamente fruibile al pubblico. Sarà infatti oggetto di un profondo restyling durante i mesi di luglio e agosto, per riaprire al pubblico nel mese di settembre. La struttura, data in gestione da Igd service, società controllata al 100% da Igd, sarà trasformata seguendo le linee del format proprietario "The Experience", e prevederà 10 sale per circa 1.700 poltrone di ultima generazione in eco pelle, audio e video di altissimo livello, ambienti moderni e curati nei dettagli, massima attenzione all’accoglienza e cura dei clienti, e una serie di servizi al consumatore, fra i quali la comodità del food & beverage con ordine diretto in sala dalla propria poltrona attraverso qr code, la possibilità di organizzare proiezioni private, feste di compleanno ed eventi di ogni tipo. "L’apertura di una nuova multisala Notorious Cinemas – così il presidente del gruppo Notorious Pictures, Guglielmo Marchetti – ha per il Gruppo diversi motivi di soddisfazione. Portare il modello esperienziale di Notorious alla popolazione di Ferrara è per noi motivo di grande orgoglio, per questo ringraziamo il gruppo Igd con il quale incrementiamo una collaborazione già ricca di successo. Il circuito Notorious fa un altro importante passo verso il raggiungimento degli obiettivi del proprio piano industriale: raggiungere la quota 5% del mercato nazionale". È dello stesso avviso anche Roberto Zoia, amministratore delegato di Igd. "Siamo particolarmente soddisfatti di aver siglato un nuovo accordo con Notorious – commenta – a proseguimento della proficua collaborazione inaugurata con il Centro Sarca a Milano, di cui hanno beneficiato tutti gli operatori della galleria grazie anche alle numerose iniziative di co-marketing. Siamo convinti che questa partnership porterà numerosi vantaggi sia per i visitatori sia per gli operatori del centro La Nuova Darsena". A chiudere il cerchio è l’ad di Notorius, Andrea Satta. "Con la Multisala di Ferrara – chiosa – il nostro circuito diventa a tutti gli effetti uno dei principali circuiti indipendenti del settore cinematografico italiano con una quota di mercato che supererà il 2%". Alla base del restyling, c’è una forte anima green: l’utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, di materiali di costruzione riciclati e riciclabili, di packaging food interamente compostabili, un’attenzione alla differenziazione della raccolta in tutte le aree del cinema in cui è possibile, completano il concept "Be Green With Us" di Notorious.

f. d. b.