"Buongiorno, sono Lucio da Bologna. Così Dalla venne al Buskers festival"

Martedì della settimana che si conclude oggi era il 4 marzo. Una data che riporta la mente a "4 marzo 1943" di Lucio Dalla. Quel giorno si è celebrato il compleanno del famoso cantautore bolognese. E tutta l’Italia ha ricordato, con nostalgia, il grande artista che quest’anno avrebbe compiuto 81 anni. Il primo marzo scorso, invece, si sono ricordati i dodici anni dalla sua scomparsa, avvenuta nel 2012. Ospitiamo un ricordo di Stefano Bottoni, ideatore del Ferrara Buskers Festival: il suo incontro con Dalla gli cambiò la vita e consacrò la storica manifestazione.

“Buongiorno sono Lucio da Bologna per Stefano“ ! Eh sì, davvero grande ed emozionante la telefonata ricevuta quel primo pomeriggio del 21 agosto del 1989, dove a me, inesperto e principiante direttore artistico, veniva chiesto se io avevo, il giorno dopo, 20 minuti da dedicare a lui in quanto sarebbe venuto alla seconda edizione del Ferrara Buskers Festival con il grande chitarrista Jimmy Villotti, magari in una piazzetta "un pochino nascosta" nel centro storico, per non disturbare i buskers invitati e "non rubare la scena", mi disse. Mi ripeto! Se "io" trovavo il tempo per "loro"! Surreale solo al pensiero. Così il giorno dopo con la mia Fiat Ritmo rossa, con mia figlia Rebecca seduta dietro, andavamo, seguiti per sicurezza da una vettura della Polizia di Stato, in Piazzetta San Michele a incontrare a sorpresa il gruppo buskers Blues Jeans, con il quale, in chiusura di quei famosi 20 minuti, suonarono in jam session alcuni brani jazz!

Mentre ora sono alla tastiera, mi sembra di raccontare la sceneggiatura di un film, vissuto e gustato con una punta, anzi più di una, di orgoglio unita al privilegio di avere avuto ad esempio i suoi due numeri di cellulari assolutamente blindati, grandi quanto una scarpa, come il Signor Dalla chiamava i telefoni, antenne comprese, con l’ordine gentile di "non passarli a nessuno"... credo in merito a questa mission di avere perso il saluto di qualcuno. Non sono mai riuscito a chiamarlo per nome: mi bastava il "Tu" reciproco, partito subito con non poco imbarazzo quel lontano giorno del novembre 1987 quando, con il maestro Mauro Malavasi e il grande Luigi Ontani, li vidi entrare dal cancello nella mia Officina, sul sagrato di Santo Spirito, dopo avere parcheggiato proprio davanti, sfacciatamente proprio davanti casa. E non in Piazza Kennedy o altra zona di Ferrara, tutta casualità - direi magica casualità - e invece grazie a Mauro, grande mentore nei miei confronti, è nata nella mia vita e nel cuore di Ferrara una pagina di un libro ancora aperto.

In tanti anni a seguire, tanti avvenimenti con il "Bolognese" ho vissuto e con piacere ho raccontato, su espresso desiderio di amici, rischiando di passare per chi "s’illumina di luce riflessa". I privilegi, a volte senza cercarli, ti saltano addosso e a me è capitato. Come ad esempio organizzare nel 1993 la presenza di un gruppo buskers ungherese (tanto per stare in tema) da far suonare sul Treno anni 60 Settebello da Bologna a Roma per la presentazione, in conferenza stampa “viaggiante“, del disco Henna, dove ancora una volta il nome Ferrara viene citata e cantato nel brano Treno, come anni prima, 1980, stessa citazione nel Parco della Luna.

Mi piace ricordare in particolare questa canzone - e chi se la scorda - in quanto mesi prima mi aveva invitato a Bologna a pranzo, poi ad assistere a fianco di Antonacci alla registrazione appunto di Treno e il passaggio sull’arrangiamento cantato, il passaggio su Ferrara, mi faceva un effetto imperiale! Perché mai Ferrara? Un giorno ero con lui in centro, vicino a Via Canonica, e mi disse che, dopo la guerra, erano arrivati da Manfredonia a Bologna; sua madre era una sarta molto brava e Lucio (ora mi permetto) portava, così mi disse, "le sporte" con i capi modificati da Bologna a Ferrara in treno al Signor Felloni. Che storia ferrarese!

Si percepiva, sempre parlando con lui, che la "Città del Silenzio" di D’Annunzio era fonte di forte ispirazione creativa, e spesso veniva, dopo avere registrato in studio, a notte fonda, a Ferrara in inverno, per vedere nella nebbia il Castello Estense "appoggiato sulle nuvole". E se ad Altedo era sereno, tornavano con "Gianni e Ron e Biagio" indietro, veso Bologna.

* ideatore del Ferrara Buskers festival