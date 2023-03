’Buono e anche sano’, l’educazione alimentare alle scuole medie

E’ partito il progetto di educazione alimentare "Buono è anche sano", frutto di un lavoro sinergico tra l’Istituto comprensivo di Codigoro, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la nutrizionista Anna Leone. L’iniziativa ha fatto il debutto col coinvolgimento degli alunni della classe II A della scuola secondaria di primo grado, sarà esteso anche agli studenti che frequentano le classi II B e II C. Un’alimentazione bilanciata, senza rinunciare al gusto e corretti stili di vita che mettano al bando la sedentarietà, sono al centro del progetto "Buono è anche sano". L’assessore alla pubblica istruzione Simonetta Graziani ha evidenziato "l’importanza di sfatare luoghi comuni, parlando con gli alunni di colazione e di merenda, fornendo suggerimenti utili e spronandoli ad adottare un’alimentazione sana ed equilibrata, unita allo sport". La nutrizionista codigorese Anna Leone, conosciuta anche grazie per la partecipazione a Masterchef, attraverso un questionario, ha avviato un confronto con gli studenti, basato sulle loro abitudini alimentari relative alla colazione e alla merenda. Anna ha poi ricordato i principi fondamentali di una sana alimentazione.