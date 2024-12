’Burana Festival’, la terza edizione. Rassegna con Lions e parrocchia

"Una possibilità ulteriore per mettersi in sintonia con il tema della Speranza nel giorno d’apertura del Giubileo nella nostra Diocesi". Con queste parole il parroco don Robeto Sibani invita all’evento. L’Orchestra a plettro ‘Gino Neri’ apre infatti oggi alle 17, nella chiesa di Burana, la terza edizione del ‘Burana festival’. E’ il primo appuntamento, di sei in calendario, della rassegna curata dal Lions Club Bondeno e dalla parrocchia, organizzata in collaborazione con il Laboratorio di Paolo Tollari e il Conservatorio "Girolamo Frescobaldi" di Ferrara, con il patrocinio della Città di Bondeno.

"Il primo concerto della terza edizione del Burana Festival – spiega Don Roberto Sibani – cade nel giorno dell’apertura del Giubileo nella nostra Diocesi, come possibilità data a quanti non vi parteciperanno, per mettersi in ascolto della Preghiera del Giubileo di Papa Francesco e per respirare ugualmente il tema generale ‘Pellegrini di Speranza’".

Tra i principali promotori e sostenitori della rassegna in rappresentanza del Lions Club c’è Adelmo Guandalini: "Nato nel 2022 – spiega Guandalini – il Burana Festival ha come scopo principale la valorizzazione della cinquecentesca chiesa arcipretale di Burana, restaurata nel 2020, e il bellissimo strumento qui conservato, datato 1726 e proveniente dalla bottega del celebre Domenico Traeri: lo strumento, ottimamente restaurato da Paolo Tollari nel 2021, ha recuperato il suo meraviglioso suono dopo cinquant’ anni di silenzio".

"Il senso della rassegna – aggiunge Gabriele Martin, giovane direttore artistico della manifestazione – è ancora più ampio e vuole essere un mezzo per valorizzare i musicisti e le associazioni locali, nonché offrire occasioni di ascolto di musicisti che si sono distinti nel panorama musicale internazionale".

cl.f.