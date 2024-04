Burana Festival, musica e storia si fondono

Tempo di Burana Festival domenica, per un momento che unirà alla bellezza della musica anche la gioia dello stare insieme con un pomeriggio immersi nel verde delle campagna e di due piccoli borghi, Scortichino e Burana, con le rispettive tipicità musicali, attraverso il turismo lento. L’appuntamento è alle 14 a Burana di Bondeno davanti alla chiesa di San Giacomo. Si potrà visitare la cinquecentesca chiesa. Seguirà un concerto d’organo dell’organista Gabriele Martin dalle note del prezioso organo Traeri di Burana attraverso le musiche di Frescobaldi, Pretorius, Merula, Ferrini ed altri. Seguirà la visita all’organo e il rinfresco. In bici si arriverà a Scortichino, dove in chiesa, si terrà un concerto del quintetto di fiati e pianoforte della Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Scortichino. Il programma prevede brani di varie epoche e generi adatti a tutti. Il pomeriggio terminerà verso le 18 con un buffet finale offerto per concludere in allegria una giornata di bellezza. "Il percorso in bicicletta è breve - spiega Don Roberto Sibani - e adatto a qualsiasi età e abilità. Per chi fosse impossibilitato ad usare la bici sarà possibile spostarsi in macchina oppure usufruire di alcuni pulmini messi a disposizione per gli spostamenti". È prevista un’offerta simbolica di 5 euro a persona per la partecipazione. Per qualsiasi informazione si può scrivere a: parrocchia.burana@gmail.com dove è anche possibile effettuare l’iscrizione comunicando eventuali necessità o bisogni.

cl.f.