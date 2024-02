’Burana Festival’, torna in chiesa da febbraio a giugno

Il Lions club Bondeno e la parrocchia di San Giacomo Maggiore di Burana, in collaborazione con il conservatorio Frescobaldi di Ferrara e la bottega organaria del maestro Paolo Tollari sono pronti per la seconda edizione del "Burana Festival", la rassegna concertistica di musica sacra che la chiesa parrocchiale , in via Virgiliana 1, ospiterà da domenica 11 febbraio fino a giugno 2024. Visto il successo dell’edizione 2023 e dopo le anteprime del tempo natalizio, il cartellone sarà ancora più ricco e si comporrà di ben otto appuntamenti durante i quali, oltre agli importanti maestri e formazioni locali, Burana avrà l’onore di accogliere anche prestigiosi ensembles e musicisti affermati a livello internazionale. La loro presenza valorizzerà ancor di più il prezioso organo Traeri costruito nel 1726, uno dei più antichi nel territorio.

cl.f.