Burana presto avrà un nuovo vino. L’appello: "Ora ci vuole un nome"

Il profumo del mosto aleggia nell’aria a Burana di Bondeno, ma non è solo l’odore a inebriare gli animi. C’è un’atmosfera di fermento, una caccia al tesoro che ha per premio "un nome". Protagonista di questa avventura è Stefano Fabbri, un audace ex operaio che ha scambiato il rumore della fabbrica con il canto della campagna e le tradizioni di famiglia. scegliendo di portarla avanti. Insieme ai suoi genitori, gestisce un’azienda agricola a Burana e, con un colpo di scena degno di una serie TV, ha deciso di gettarsi a capofitto anche nella produzione di vino. E c’è un ‘frizzante’ appello. La vendemmia è appena finita e l’uva Garganega, piantata tre anni fa, sta già trasformandosi nel nettare degli dei. Ma c’è un problema: il vino è senza nome. E così, dal Pub ‘Dal Mister’ di Scortichino, ritrovo di amici, Stefano ha lanciato un appello che ha subito fatto il giro del web: "Il nostro vino tra un po’ sarà pronto. Come lo chiamereste?". La sfida è partita, e tra una chiacchiera e l’altra, le proposte si moltiplicano. Da nomi poetici a quelli più strampalati, la fantasia non manca. Ma il nome giusto, quello che racchiude l’anima di questo vino, sembra non voler ancora uscire allo scoperto. Stefano vuole ‘identità’. Un legame forte con la terra , il territorio, la storia. Bondeno non è certo la terra del Chianti o del Barolo, ma la famiglia Fabbri non si è mai tirata indietro di fronte alle sfide. Non a caso, l’azienda agricola, che è anche quella della famiglia di Alan Fabbri, sindaco di Ferrara e fratello di Stefano impegnato in ben altro ruolo, è già famosa per la produzione di birra, in particolare la celebre "Pitona", nota nei locali della zona, realizzata con i cereali coltivati in casa. E ora, con lo stesso spirito di sperimentazione, Stefano punta a un vino frizzante, una bollicina che sappia sorprendere. Un vino che, come lui, ha un passato inaspettato e un futuro tutto da scrivere.. Mentre il mosto ribolle, la corsa al nome continua. C’è quanto basta per mettersi in gioco se si ha un’idea brillante. Si può andare al pub Dal Mister e far scrivere su un biglietto da consegnare l’idea o scrivere a Stefano Fabbri. Chissà, magari l’etichetta del nuovo vino avrà proprio il nome scelto.

cl.f.