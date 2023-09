Burana, presto i lavori del ponte: "Stanziato oltre un milione di euro"

C’è l’appalto della Provincia di Ferrara per i lavori di manutenzione straordinaria del ponte metallico che attraversa il Canale di Burana, sulla strada provinciale che collega Bondeno a Cento. E’ stato aggiudicato per 1 milione e 400 mila euro alla ditta Comic srl di Napoli. Si tratta di un nodo nevralgico della viabilità, che dal ferrarese raggiunge il bolognese e che ha, oltre il ponte arrivando da Bondeno, sulla sinistra il cimitero e di fronte l’ingresso alla Casa di Salute. Un’opera fondamentale, una struttura che da dopo il terremoto ha rivelato le sue criticità. L’esito della gara d’appalto, è stata pubblicato in questi giorni dalla Provincia di Ferrara anche sull’albo pretorio del comune di Bondeno. "Il contratto d’appalto prevede – si legge nell’atto – che potrà essere subappaltato". E’ una tappa importante di un iter che implicherà cambiamenti consistenti e tangibili nella viabilità locale e non solo. Ma serve ancora tempo. La pubblicazione dell’esito della gara impone giorni d’attesa in vista di chi potrebbe presentare osservazioni. Poi il decollo. C’è una garanzia che è un accordo. L’amministrazione comunale di Bondeno ha dialogato con la Provincia per fare in modo che i lavori di questo ponte avvenissero solo dopo l’ultimazione del ponte della Rana, in costruzione e che proprio oggi vedrà un primo collaudo. Anche l’Ausl ha dialogato con la Provincia perchè è in corso il cantiere di Villa Borselli, l’ala antica dell’ex ospedale accanto alla casa della salute. Dal canto suo, il sindaco Simone Saletti spiega e conferma: "Il dialogo con la Provincia è stato utile – dice –. Nella fase iniziale ad esempio, ho chiesto di aggiungere sul ponte una pista ciclabile". Non è tutto: "Abbiamo chiesto – conferma – di coordinare i tempi con il completamento di Ponte Rana". Tra i tempi tecnici ci saranno ad esempio i tempi tecnici di cui Hera avrà bisogno per le tubature di collegamento dei servizi. Se ne deduce che i lavori non partiranno fino al completamento di Ponte Rana.

Claudia Fortini