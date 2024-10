Burattini ai lidi: che successo, gli spettatori sono stati ventimila

COMACCHIO

Settantatré spettacoli ed eventi, presentati da 25 compagnie in 28 località differenti tra le province di Ferrara e Ravenna, a cui hanno assistito complessivamente quasi 20mila spettatori. Nello specifico, nel Ferrarese sono stati realizzati 19 appuntamenti, tra i Lidi di Comacchio e a Copparo e frazioni. Sono questi i numeri della 18esima edizione di Burattini alla riscossa (festival diffuso che include tutte le rassegne che si sono svolte nel Ferrarese e Ravennate) che si concluderà oggi alle 16 e domani alle 20 nella sala della Comunità di Sant’Agata sul Santerno con I Burattini di Massimiliano Venturi nello spettacolo Le avventure di Fagiolino e Sganapino. Ed è proprio Venturi, direttore artistico de I Teatri del Delta, a tracciare un bilancio di questa edizione: "Sin dai primi di giugno il festival diffuso ha percorso in lungo e in largo le province di Ferrara e Ravenna, con decine di appuntamenti presentati da un ricco ventaglio di compagnie, selezionate tra il meglio della produzione nazionale di teatro di figura, comico e di strada. Centinaia di spettatori hanno partecipato attivamente e con entusiasmo a ogni spettacolo, sia nelle località turistiche che in quelle più periferiche e decentrate, dove in un’ottica di destagionalizzazione le gesta di burattini, marionette e artisti di strada continuano ad animare piazze, parchi e giardini ben oltre il periodo centrale dell’estate". Grazie anche al sostegno di partner pubblici e privati (non ultimi Regione e Ministero), il Festival si è confermato così un contenitore dinamico in grado di rinnovarsi ed espandersi, "presentando ogni anno – conclude Venturi - conferme e novità che il pubblico non manca di cogliere e apprezzare con grande coinvolgimento".