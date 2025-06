Burattini e fiabe. A Coccanile c’è ’Cotone’

L‘edizione 2025 della rassegna Burattini, Fiabe & CO. di Copparo e frazioni si apre lunedì 16 giugno in piazza (via Primo Boccati) a Coccanile, dove Cristian Trelles/Cometa Circus è protagonista di Utku. Ingresso sempre gratuito, gli spettacoli sono adatti a un pubblico dai 3 anni in su.

Lunedì 16, alle 21 (ingresso libero) in piazza (via Primo Boccati), a Coccanile. Cristian Trelles / Cometa Circus. Nella lingua delle montagne andine del sudamerica utku significa cotone: lo spettacolo vuole celebrare la resistenza e l’eleganza di questa pianta attraverso il circo e la comicità poetica. Il filo di cotone diventa il vero e proprio filo conduttore che intreccia gli oggetti sospesi della giocoleria, il delicato equilibrio del monociclo e la danza delle trottole, accompagnando lo spettatore in un viaggio che affascina per il suo umorismo sottile e la sua tecnica.