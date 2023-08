Burattini, gran finale al Lido di Pomposa Le avventure di Fagiolino

Teatri sull’acqua, la rassegna itinerante nei sette Lidi di Comacchio, si chiude a Lido di Pomposa, dove i burattini di Mattia Zecchi presentano lo spettacolo ‘Fagiolino fattucchiere fortunato’. Lo spettacolo è in programma mercoledì alle 21.15 in piazzetta Ballardini e vede come protagonista Fagiolino che, dopo essere stato imbrogliato da Brighella, decide di partire per il mondo in cerca di fortuna. La troverà soltanto quando, giunto in un bosco della Siberia, scoprirà la trama di due perfide streghe, colpevoli di aver lanciato una maledizione alla figlia del re: tale maleficio potrà essere spezzato solo bagnando il viso della principessa con un’acqua miracolosa.