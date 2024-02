Burattini per i bimbi in pinacoteca. Rievocazione storica alla Rocca

CENTO

Molti gli eventi collaterali tra oggi e domani, legati al carnevale che continua ad attirare sempre di più, anche l’occhio attento delle telecamere. In questi giorni, infatti, Cento è stato al centro di riprese da parte di una troupe di Linea Verde, per realizzare una puntata che andrà in onda il 3 marzo prossimo, interamente dedicata alla città. Immagini girate in Pinacoteca , alla Scuola di Artigianato Artistico, al velodromo con il campione Niccolò Galli, sulla ciclovia del Reno con i Pedalenta, al Giardino del Gigante e in tanti altri luoghi, per parlare di cultura ed enogastronomia con gli immancabili piatti del territorio come i tortellini e la salama da sugo ma anche il giro negli hangar del carnevale. Kermesse che anche oggi vede tanti eventi correlati, in attesa della sfilata di domani. Oggi alle 10 in aula didattica della Pinacoteca "Ecco i burattini", laboratorio di costruzione di burattini con materiali di recupero; alle 15 in piazza Guercino "I burattini di Mattia" e in centro storico la visita guidata animata per le vie del centro con l’apparizione di straordinari personaggi del passato.

Alle 15.30 e alle 16.15 alla Rocca ci sarà ‘Il prodigioso usignuol di corte’ una rievocazione storica della Compagnia Il Governatore delle antiche terre del Gambero, con ingresso a offerta libera. Alle 16, in Pinacoteca ecco prender vita ‘La bottega del Guercino. impariamo a dipingere’, il laboratorio didattico per giovani dai 5 agli 11 anni., a partecipazione gratuita. Alle 17, invece, alla Chiesa del Santissimo Nome di Dio, in via Gennari 20 ci sarà ‘Seikilos - un sogno mediterraneo’. Si prosegue in musica alle 17.30 in piazza Guercino con il live dei R.B.F Band, organizzato dal Comitato Commercianti Cento in vetrina, con negozi aperti per lo shopping, aperitivi e menù a tema nei bar e ristoranti. Gran finale di giornata, alle 21 in piazza con il grande divertimento ed energia del Discoring. Domani, invece, alle 10.15-11.00-11.45-12.30 alla Rocca, tornerà ‘Il prodigioso usignuol di corte’ con la rievocazione storica. Alle 14, invece, inizierà la grande sfilata dei carri allegorici e per loro, sarà l’ultima domenica in cui la giuria potrà votare, arrivando nella domenica 25 all’ultima sfilata e la proclamazione del vincitore.

Laura Guerra