Burattini, primo atto: il capanno di Garibaldi

La rassegna ’Teatri sull’acqua’ prosegue con due appuntamenti di ferragosto. Si tratta di una serie di appuntamenti del festival diffuso ’Burattini alla riscossa’ dei lidi di Comacchio, giunta alla tredicesima edizione: 15 appuntamenti a base di burattini, comicità e arte di strada caratterizzati da un linguaggio particolarmente indicato per ragazzi e famiglie ma di certo interesse per lo spettatore di tutte le età, accompagneranno il pubblico fino fine agosto.

Per iniziare, domani dalle 21,30 fino alle 23 al capanno di Garibaldi di Lido delle Nazioni, dopo il rinvio per maltempo di luglio, andrà in scena il nuovo spettacolo di Mattia Zecchi e Massimiliano Venturi, Fagiolino e Sganapino nell’isola misteriosa. Affascinati dal lavoro di Francesco Campogalliani, burattinaio di grande successo a inizio ‘900, due colleghi dei giorni nostri mossi dalla volontà di riscoprirne l’opera, finiscono per inciampare in “Fasolino nell’isola misteriosa”: un enigmatico spettacolo di cui ci riferiscono le cronache di oltre un secolo fa, basato su di un canovaccio della Commedia dell’Arte andato perduto. Decisi comunque a rendergli omaggio con una nuova rappresentazione, Zecchi e Venturi si ritrovano smarriti nel loro teatrino, muniti solo dei loro burattini. Inizia così un’improvvisata avventura tra maschere, tesori e pericoli, verso un’isola sconosciuta. Uno spettacolo ritmato e imprevedibile, tra balletti, duelli e colpi di scena, da costruire insieme al pubblico, a suon di bastonate.

Lunedì 18 agosto invece, in Piazza Italia di Lido delle Nazioni, la compagnia Cometa Circus presenta lo spettacolo Cometa. Una coppia affiatata e carismatica porta in scena uno spettacolo dal ritmo vibrante e tropicale, capace di accendere l’entusiasmo del pubblico di ogni età e di trasportarlo in un mondo colorato, poetico e travolgente. Con grazia e maestria, questi giocolieri di emozioni vi guideranno in un viaggio sensoriale dove la tecnica si fonde con l’immaginazione. Vi lasceranno a bocca aperta con una magnetica danza alla ruota Cyr, in cui equilibrio e fluidità si intrecciano in una coreografia ipnotica. Vi terranno col fiato sospeso con acrobazie aeree mozzafiato, eseguite con leggerezza e precisione, sfidando la gravità tra volteggi e prese spettacolari. Ma non è tutto: il loro spirito giocoso e l’irresistibile vena comica vi coinvolgeranno in momenti di puro divertimento, tra sketch esilaranti e performance spericolate. Uno spettacolo dinamico, dove energia, emozione e talento si fondono in una miscela esplosiva.

Il prossimo appuntamento è mercoledì 20 agosto a Lido di Volano, con Matteo Giorgetti e Il giro del mago in 80 mondi. La programmazione di Teatri sull’acqua è pensata in modo particolare per coinvolgere e affascinare il pubblico di bambini e famiglie, offrendo spettacoli capaci di stimolare l’immaginazione, la curiosità e la condivisione tra generazioni. Tuttavia, le proposte artistiche in cartellone sono di sicuro interesse anche per un pubblico adulto, grazie alla varietà dei linguaggi espressivi, alla qualità delle produzioni e alla ricchezza dei contenuti. L’ingresso a tutti gli spettacoli è sempre gratuito, per rendere la cultura accessibile e inclusiva, e per invitare un pubblico ampio e diversificato a prendere parte a questa esperienza straordinaria.