Burattini protagonisti alla Fiera

"La strada dei balocchi", la rassegna itinerante di burattini nell’Argentano, prosegue con un doppio appuntamento alla fiera di Argenta, dove in piazza Marconi si esibiranno Mattia Zecchi (sabato 9 settembre) ed El Bechin (domenica 10). Tutti gli spettacoli della rassegna sono a ingresso gratuito e adatti a tutti a partire dai tre anni di età. Zecchi proporrà "Fagiolino fattucchiere fortunato". El Bechin porterà in scena Horror Puppet Show. Tra i più giovani talenti del teatro di strada italiano, apprezzato in quasi tutti i festival delle arti di strada italiani e svizzeri, Dario Marodin, in arte El Bechin, presenterà il suo irriverente ed esilarante spettacolo Horror Puppet Show, con il quale scarrozza i defunti di città in città, ravvivando le strade e suscitando orrore e ilarità. Il prossimo appuntamento è a Consandolo venerdì 22 settembre.