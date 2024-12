Burattini protagonisti con ’Fagiolino & Friends’. Nel foyer il pubblico potrà provare ad animarli

La rassegna "I Colori del Natale" a Comacchio prosegue con un’altra anteprima. Domenica alle 16 andrà in scena "Fagiolino & Friends", un evento speciale che si rinnova di anno in anno e vedrà il palcoscenico della sala polivalente di Palazzo Bellini animarsi grazie al lavoro di tre compagnie, in questo caso I Burattini di Massimiliano Venturi, Le teste di legno e Gad - Città di Ferrara, che metteranno a confronto storie, lazzi e canovacci, con protagonisti tra gli altri Fagiolino, Lasagnino, Sandrone e Sganapino. Prima e dopo l’esibizione, già dalle 15, il foyer della sala polivalente accoglierà il pubblico con una mostra animata di burattini della compagnia Gad - Città di Ferrara, guidata da Franco Simoni, dove gli spettatori potranno provare gli eroi dalla testa di legno. Ingresso gratuito.