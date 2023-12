burattini sul palco

COMACCHIO

La rassegna ‘I colori del Natale’ prosegue a Comacchio. Protagonista, domenica alle 16 alla Sala Polivalente, sarà la compagnia Il teatro delle dodici lune che porterà in scena ‘Le penne dell’orco’, con testo, musiche e burattini di Italo Pecoretti, arrangiamenti di Filippo Marcori, costumi e burattini Tailor’s e co. Sartoria teatrali. Una storia appassionante, che racconta di una principessa rapita, un re ammalato che può essere salvato solo dalle miracolose penne dell’orco, e di un coraggioso giovane che affronterà ogni ostacolo per salvare il Re, con l’aiuto di un frate pazzerello, un Conte ed una simpatica talpa, e ritroverà la sua innamorata, mandando in malora i piani malvagi del diavolo.