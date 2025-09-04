Nella trappola della burocrazia: lavori non pagati per un debito col fisco da 68 centesimi

Ferrara, 5 settembre 2025 –

Un debito col fisco da 68 centesimi (meno della metà del costo di un caffè) ha catapultato un’imprenditrice ferrarese in un incubo burocratico. Oltre a una multa piuttosto salata, quella piccola omissione le sta infatti impedendo di ottenere il Durc (Documento unico di regolarità contributiva rilasciato dall’Inps), un atto necessario per ricevere un pagamento da parte della pubblica amministrazione. È evidente che la legge è legge, e vale anche se le infrazioni sono infinitesimali. Ma è altrettanto vero che situazioni di questo tipo rischiano di creare difficoltà importanti sia a chi lavora, sia ai professionisti che devono aiutare i primi a uscire dal ginepraio.

A raccontare quanto accaduto a una propria cliente è la commercialista Giovanna Stefanelli. Nei giorni scorsi, nello studio della professionista si presenta la titolare di un’agenzia che ha rapporti lavorativi anche con la pubblica amministrazione.

L’imprenditrice aveva richiesto il Durc per ottenere il pagamento di una prestazione da parte di un ente pubblico, ma la risposta dell’Inps è stata negativa. La ragione? Un mancato pagamento di 68 centesimi per contributi del 2016. “Un diniego assurdo – sbotta la commercialista –, legato sostanzialmente a un arrotondamento di cifre. A fronte di questa ‘terribile omissione’, è stata comminata anche una sanzione di quasi 270 euro, che deve essere pagata in fretta perché altrimenti niente Durc e, di conseguenza, niente incasso del credito dalla pubblica amministrazione”.

Insomma, per un intoppo da pochi centesimi la titolare dell’agenzia rischia di dover pagare una multa salata e di veder slittare il pagamento di quanto le è dovuto a quando la situazione sarà sanata. Ma questa è solo una parte (seppure la più rilevante) del problema. Dall’altra c’è anche la difficoltà da parte della commercialista nel trovare il bandolo della matassa e venire a capo della vicenda.

“Abbiamo chiesto all’Inps di rivedere il rilascio del Durc – così Stefanelli –, è stato necessario un lavoro importante. Abbiamo dovuto recuperare atti, capire con esattezza di cosa si trattasse. Tutto questo – prosegue la professionista – sta facendo ritardare gli incassi della mia cliente e ogni somma è importante per chi lavora”. Ora la speranza è che la situazione si sblocchi quanto prima, con la spada di Damocle della sanzione che pende sul capo. Rimane un retrogusto di amarezza. “Penso – conclude la commercialista – che sia un sistema che costringe il contribuente a pagare senza poter far valere le proprie ragioni, in quanto ovviamente si ha fretta di incassare il proprio credito e, soprattutto, perché il ricorso contro un simile provvedimento costa più che pagare la sanzione”.