Burraco per beneficenza con 96 concorrenti

"Una serata meravigliosa". E’ l’affermazione entusiasta di Catia Bottazzi volontaria da oltre cinque lustri della Fondazione ANT che fornisce assistenza medico specialistica gratuita a casa dei malati di tumore senza alcun costo per le famiglie. La serata era riferita al torneo di Burraco svoltosi mercoledì sera nei locali della parrocchia di Portogaribaldi alla quale hanno partecipato 96 concorrenti pagando una somma devoluta interamente alla Fondazione delegazione Ferrara. "Le offerte verranno utilizzate - prosegue la volontaria - per contribuire all’acquisto di un automezzo furgonato Renault Kangoo per l’ospedale domiciliare oncologico gratuito ANT della provincia di Ferrara". Catia Bottazzi oltre ad essere volontaria da 25 anni è stata anche aggredita da questa malattia che ha superato e ricorda come in tempi da record sia stato possibile organizzare il torneo grazie all’enorme supporto di tutti i membri del gruppo Burraco parrocchia Porto Garibaldi che ogni mercoledì sera si ritrovano. "Uno speciale ringraziamento a Mauro Santonastaso - riprende - per l’immediata disponibilità e l’impeccabile professionalità ed un un ringraziamento a Don Massimiliano per la sua sensibilità mettendo a disposizione lo spazio dell’ex teatro della parrocchia". Gratitudine verso tutti i volontari che hanno collaborato all’iniziativa che sono Massimo Manzoli, Fabrizia De Stefani, Saura Bottoni e Tiziana Todeschi. Catia gestisce un’azienda che mette a disposizione capelli per le donne che stanno affrontando un percorso oncologico ricorda a tutti coloro che vorranno contribuire alla raccolta fondi che possono farlo rinvolgendoli alla sede dell’Ant a Ferrara.

Claudio Castagnoli