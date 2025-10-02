Bus all’idrogeno. E chi va al lavoro in bicicletta ci guadagna

Negli ultimi anni il Comune di Ferrara ha realizzato numerosi interventi volti a migliorare la qualità dell’aria e a ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare. Un impegno importante ha riguardato il trasporto pubblico locale, con la realizzazione del deposito per autobus a idrogeno – Ferrara è la seconda città in Italia a dotarsi di questa tecnologia – e l’acquisto dei primi mezzi a idrogeno, caratterizzati da un impatto pari a zero sulle emissioni inquinanti. A questo si affiancano l’installazione di punti di ricarica per autobus elettrici e l’acquisto di nuovi mezzi elettrici destinati a potenziare il servizio urbano in un’ottica di mobilità sostenibile. Sono stati realizzati impianti per il rifornimento dei bus a metano liquido e acquistati nuovi mezzi alimentati a metano. Parallelamente, è in corso un avvio progressivo della sostituzione dei mezzi della flotta bus più inquinanti.

Un secondo fronte di intervento riguarda la mobilità ciclabile. Negli ultimi anni la rete delle piste è passata dai 183 chilometri del 2019 ai 223 del 2024. A supporto degli spostamenti quotidiani è stata inaugurata da pochi giorni la Bicipolitana, una rete di percorsi urbani riconoscibile grazie a numerazioni e segnaletica dedicata. Con il progetto ’Bike to Work’ sono stati introdotti incentivi chilometrici per i lavoratori delle aziende che scelgono di recarsi al lavoro in bicicletta, riducendo così l’uso dell’auto privata.