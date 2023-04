Ferrara: bloccarono la linea del bus, sei denunciati

Copparo (Ferrara), 22 aprile 2023 – Sei giovani stranieri sono stati denunciati dai carabinieri della Compagnia di Copparo. Si tratta di quattro minorenni e due maggiorenni, presunti responsabili di interruzione di pubblico servizio e di minaccia a incaricato di pubblico servizio. I fatti risalgono a fine gennaio scorso.

Alla fermata di Cesta di Copparo, sull’autobus n° 312 in servizio pomeridiano della tratta Ariano Ferrarese – Ferrara, con una autista alla guida, erano saliti tre controllori dipendenti della Tper per verificare che i viaggiatori avessero i biglietti.

Tra i vari utenti, vi erano dei ragazzi che hanno cercato di evitare il controllo, in quanto non erano in possesso del titolo di viaggio: i giovani hanno cominciato ad inveire verso i controllori e verso la stessa autista ‘colpevole’ a loro dire di aver segnalato ai controllori che erano senza biglietto. Dunque, alla stazione delle corriere di Copparo, i ragazzi sono stati fatti scendere dai controllori ed è stata loro elevata una contravvenzione, mentre l’autista dell’autobus stava effettuando le manovre per riprendere il viaggio verso Ferrara. Ma la vicenda non si è esaurita così. Infatti, i ragazzi, dopo essersi allontanati dall’autostazione, hanno raggiunto la fermata in via Aldo Moro, dove hanno atteso l’arrivo della corriera e sono risaliti a bordo. Una volta varcata la porta, hanno cominciato ad aggredire verbalmente l’autista, accusandola di essere razzista e minacciandola. Presumibilmente spaventata, l’autista si è vista costretta a scendere dal mezzo e ha allertato i carabinieri della situazione.

Poi i militari hanno denunciato sei giovani, di interruzione di pubblico servizio e di minaccia ad incaricato.