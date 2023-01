Bus green, convenzione Ami-giunta

La rivoluzione del trasporto pubblico sostenibile compie il primo passo. È arrivato ieri pomeriggio il via libera della commissione consiliare allo schema di convenzione tra l’amministrazione e Ami per la definizione dei ruoli, responsabilità, funzioni, modalità di erogazione, rendicontazione e monitoraggio delle risorse del Pnrr per il rinnovo delle flotte bus e treni verdi. Oltre alle infrastrutture per la ricarica. Il rinnovo flotte bus ’verdi’ era al centro di un progetto candidato dall’amministrazione nell’ambito del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, che è stato finanziato. Il plafond destinato a Ferrara supera i sette milioni di euro. E, attraverso questo accordo, si sancisce l’impegno entro la fine del 2024 di acquistare almeno tre mezzi di trasporto alimentati o elettricamente o mediante l’idrogeno. Il piano, però, è più articolato e travalica i confini di questa legislatura. Tant’è che, per arrivare al completamento del progetto (che prevede l’acquisto di dieci autobus), è stato stabilito un impegno fino al 2026.

Soddisfatto dell’esito della votazione il vicesindaco e assessore alla Mobilità, Nicola Lodi: "La scelta di finanziare mezzi ecologici a impatto zero – spiega il numero due della Giunta – dimostra che questa amministrazione ha un’attenzione concreta per queste tematiche. Da parte del mio assessorato c’è la volontà di invertire la rotta". Anche nel solco degli impegni previsti dal Pums. Un impegno, quello sulla mobilità sostenibile, che Lodi dice di aver dimostrato "con i monopattini, bici elettrici e colonnine elettriche". "Ricordo – chiude – quando il Pd ci attaccava per mancanza di visione in tema di transizione".