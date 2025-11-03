Bus, rivolta contro le nuove tariffe: "Rincari del biglietto inaccettabili tra ritardi e disservizi quotidiani"

Federconsumatori lo ha sottolineato, la città lo ha appreso e, come si poteva immaginare, non ha apprezzato. Da sabato 1 novembre si potrà acquistare una corsa singola dell’autobus per 1,90 euro, passando per i 2,50 euro se si utilizzano le monete direttamente all’interno del veicolo. L’obiettivo, è stato spiegato, è quello di premiare i clienti fidelizzati, mantenendo invariato il prezzo dei diversi abbonamenti. Uno scopo nobile, se non fosse che la maggior parte dei cittadini si trovi per lo più in disaccordo con questa scelta. "È mancato il confronto con i consumatori: così si allontanano dai mezzi pubblici" ha rimarcato Federconsumatori e in effetti l’opinione pubblica dà seguito a questa affermazione. In effetti Giovanni Manfrini ha evidenziato come sia "inutile aumentare il prezzo del biglietto se poi i servizi offerti ai cittadini sono sempre gli stessi. Spesso gli autobus arrivano in ritardo e impediscono di utilizzarli nel giusto modo". Pensiline rovinate e prive di sedie adeguate, oltre che l’assenza di strumenti utili per far viaggiare le persone diversamente abili: queste alcune problematiche sollevate dagli utenti pendolari.

"L’abbonamento mi salva - ha affermato Giulio Melloni - ma è chiaro che questa notizia non può che rattristarmi molto. Non trovo il senso di dover aumentare i prezzi per un servizio che lascia il tempo che trova". Dubbiosi, in sintesi, soprattutto perché l’aumento del 27% adottato a Ferrara "per ‘adeguamento inflattivo’ supera di gran lunga l’aumento dell’inflazione degli ultimi 5 anni, tanto da rendere confutabile la stessa motivazione". In una città che utilizza maggiormente la bicicletta come mezzo di trasporto principale (assieme alla macchina) potrebbe passare come un problema di importanza minore, ma la seconda posizione come città con i biglietti dell’autobus più costosi a livello nazionale dopo Bologna (ferma a quota 2,30 euro) non fa buona pubblicità, specie se paragonata all’estero. A confermarlo è Angelo Briscese: "Nella mia vita ho usato gli autobus sia a Bologna che a Ferrara e devo dire che tutto questo è incomprensibile. Molti pensano che i servizi a noi offerti possano migliorare, ma se guardiamo la realtà tutto questo è inaccettabile". Passando per l’Andalusia, Rocio Fraidiaz conferma che "in Spagna le corse costano circa 1,10 euro, anche nelle grandi città. Vedere questi prezzi in una realtà come Ferrara è davvero brutto e ingiusto per i consumatori abituali". I dati forniti testimoniano che per circa 300 abbonati annuali urbani e 250 extraurbani il prezzo scende di qualche euro, in controtendenza rispetto all’inflazione generale, mentre per oltre 3.000 abbonati mensili urbani resta del tutto invariato. Eppure è difficile pensare a uno scopo benevolo a partire dai piani alti, prima di tutto per la mancanza di un punto di incontro con i clienti. "Cercano di esortare le persone a utilizzare l’autobus anche per incentivare l’attenzione all’ambiente, ma se questi sono i prezzi rischiano solo di allontanare chiunque e scegliere un altro mezzo di trasporto" ha poi aggiunto Sara Tarantino. Pensiero condiviso da Matilde Bonora: "E’ difficile avvicinarsi a questi prezzi quando ci sono famiglie di più persone che quotidianamente prendono l’autobus. Gli abbonamenti possono aiutare, ma non è giusto adottare un approccio di questo tipo".