Buskers, cinque giorni di meraviglia. Musica, show e tanto pubblico: "Ferrara, è stato straordinario"

Si chiude con successo la 38esima edizione del Ferrara Buskers Festival. Un appuntamento che si conferma ancora una volta come uno dei più rilevanti a livello nazionale e internazionale per la musica di strada. L’evento di apertura di mercoledì 27, con presenza di Gianna Nannini, che dalle sue proprie mani ha consegnato il primo premio, a lei intestato, all’artista Tribalneed, resterà come una delle pagine più emozionanti della storia del Festival. Già nel 2020, in pieno Covid, la Nannini aveva dimostrato il suo coraggio e la sua vicinanza partecipando a quella complessa edizione. Anche stavolta ha regalato al pubblico un’ulteriore dimostrazione di sensibilità e affetto verso Ferrara e il suo festival.

Nonostante l’allerta meteo di giovedì, che ha certamente scoraggiato il pubblico, le polemiche sui costi dei biglietti e per le transenne a chiusura delle strade, le serate di venerdì e sabato, oltre al gran finale di ieri pomeriggio, hanno registrato un’ottima presenza di pubblico, con piazze e vie gremite. Gli artisti hanno dato vita a performance improvvisate e collaborazioni spontanee, generando momenti unici e irripetibili lungo le strade della città.

Ricordiamo che i gruppi invitati per questa edizione sono stati complessivamente 90 per un totale di 259 artisti, di cui 121 under 35 e molte donne. Le nazionalità sono state 19, tra cui Australia, Canada, Corea del Sud (con cui il Festival ha consolidato un prezioso gemellaggio), Russia, Giappone, e per la prima volta, Taiwan, che hanno prodotto delle performance di grande emozione. La kermesse, come ogni anno, ha saputo attrarre non solo ferraresi ma anche visitatori provenienti da diverse città italiane (Torino, Firenze) e dall’estero, in particolare da Olanda e Inghilterra.

"Una coppia britannica – afferma Stefano Bottoni, fondatore del Ferrara Buskers Festival – ha sottolineato in particolare la gentilezza e la professionalità dello staff e dei volontari. Sono stati straordinari: formati in tempi rapidissimi, hanno dimostrato competenza, gentilezza e infaticabile dedizione ed energia. Il loro senso di appartenenza al Festival è stato un valore aggiunto fondamentale".

Rebecca Bottoni, presidente dell’associazione Ferrara Buskers Festival fa un ringraziamento speciale a Omar Pedrini, da sempre amico e da alcuni anni prezioso ‘ambasciatore’ del festival: "È stato straordinario – spiega –, una persona e un professionista incredibile. Ha compiuto un grandissimo lavoro, a cui ha unito affetto, solidarietà e appartenenza. Siamo certi che il cammino insieme sarà ancora lungo e ricco di soddisfazioni". La presidente aggiunge: "Un ringraziamento va anche alla città di Ferrara, che ha saputo accogliere complessivamente l’evento con disponibilità, apertura e pazienza, e alle istituzioni dalla Questura al Comune, dalla Regione fino alla più piccola delle associazioni coinvolte per l’impegno nel rendere possibile lo svolgimento di una manifestazione di questa portata, contribuendo a ridurre al minimo i disagi".

Grande il lavoro fatto anche da Hera, partner che da anni condivide il cammino del festival, per la pulizia di tutta la città. Infine, un pensiero speciale torna a Gianna Nannini da parte di Erika Sarson, project manager del festival: "Ci ha regalato emozioni indimenticabili, con la sua umiltà e la sua disponibilità, qualità non scontate per un’artista del suo calibro. Siamo fieri di averle dedicato un premio che anno dopo anno cercheremo di onorare nel miglior modo possibile".