Buskers e Spal, ‘superlavoro’ per la sicurezza

Al termine del Buskers festival, la questura traccia un resoconto delle attività svolte per garantire la sicurezza della manifestazione che ha visto migliaia di persone in centro. Il festival ha richiesto una accurata pianificazione dei molteplici profili che investono la sicurezza dell’evento; in ragione di ciò, sono stati esaminati i piani di safety predisposti dall’organizzazione, verificando che gli standard di sicurezza messi a punto fossero calibrati sulla tipologia dell’evento. Sono quindi stati accuratamente vagliati i profili di security, attraverso la convocazione di un un tavolo tecnico in questura, al fine di individuare e predisporre le più adeguate misure di prevenzione e controllo dei luoghi in cui gli artisti si esibiscono. La macchina della sicurezza, dopo giorni di ‘superlavoro’ ha retto alla sfida, garantendo ogni sera la presenza di un cospicuo numero di addetti ai servizi di controllo. Tale sinergia tra forze di polizia, Comune, vigili del fuoco, 118 e altri attori ha permesso di scongiurare problematiche legate all’ordine e alla sicurezza pubblica.

Ogni sera sono stati impiegati 20 agenti della polizia di Stato, 15 carabinieri, 10 militari della

guardia di finanza, 16 agenti della polizia locale più 40 uomini di rinforzo tra reparto mobile della polizia di Stato e Battaglione carabinieri. La kermesse si è conclusa domenica, in concomitanza con l’amichevole Spal-Atalanta U23 che ha registrato complessivamente l’afflusso di 4.732 tifosi per entrambe le squadre. Per l’occasione, oltre al dirigente del servizio, sono stati impiegati tre funzionari, 18 operatori della polizia di Stato, 9 militari dell’Arma e 4 della guardia di finanza.