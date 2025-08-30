Buskers e turismo . Le voci da tutta Europa:: "Torniamo ogni anno per vivere la città"

In questi giorni, con il Buskers Festival in città, è arrivata anche una nuova ondata di turisti da tutta Europa, venuti sia per visitare i monumenti storici della città, sia per assistere con stupore agli spettacoli dei numerosi artisti di strada. Passando per le vie rinascimentali del centro storico, ne abbiamo incontrato tanti, come Hans Ruti Ghisler, venuto direttamente dalla Svizzera con la sua famiglia: "Non conoscevamo questa città, ma ci è sembrata da subito una meta perfetta, non troppo distante, ricca di fascino, e con un’atmosfera accogliente. Abbiamo quindi deciso di prenotare all’ultimo minuto e partire. Ieri sera siamo usciti tutti, perché i bambini erano curiosissimi di vedere gli artisti di strada. Ognuno di loro ha saputo catturare l’attenzione del pubblico con semplicità e talento. Per noi, viaggiare in Italia è sempre un’esperienza speciale, cerchiamo ogni anno di visitare una zona diversa, e questo festival ci ha colpiti particolarmente perché riesce a unire intrattenimento, arte e partecipazione in modo autentico. Sicuramente torneremo".

Non solo stranieri, ma anche tanti italiani sono venuti a visitare Ferrara. Come Giada Facchetti e Marco Ruggeri, da Sanremo, qui per la seconda volta proprio per il festival. "In realtà – spiegano –, il motivo principale della nostra visita è che abbiamo alcuni amici che si sono trasferiti di recente da Sanremo. Ci hanno invitati a trovarli e abbiamo colto volentieri l’occasione non solo per rivederli, ma anche per visitare la città, che non conoscevamo ancora. È stata una decisione presa un po’ all’improvviso: avevamo sentito parlare del Buskers Festival al telegiornale e la cosa ci ha subito incuriositi moltissimo. L’atmosfera è davvero magica: la musica, le luci, l’energia degli artisti e la partecipazione del pubblico hanno reso l’esperienza coinvolgente. In generale, abbiamo sempre cercato di visitare l’Italia il più possibile, dato che ogni volta cerchiamo di scoprire angoli nuovi, città meno conosciute e manifestazioni culturali che rendono il Paese così ricco e affascinante. Questa tappa, con il Buskers Festival, è stata una bellissima sorpresa".

Anche Ramona Mariani, da Vittorio Veneto, ci racconta la sua esperienza a Ferrara: "Sono davvero contenta di aver deciso di venire con mia figlia. È una città che da tempo volevo visitare, soprattutto per la sua storia e la sua cultura così ricche. Abbiamo deciso di visitare la città proprio durante il festival, ci sembrava un’occasione perfetta per conoscerla. Però, devo ammettere che ci aspettavamo una maggiore affluenza. Ci siamo fermati a parlare con Walter Lazzarin, un artista di strada che ci ha raccontato la sua arte e in effetti ha appassionato anche noi".

Stefan Batki, che viene ogni anno dalla Germania con la sua famiglia per il Festival, ci racconta cosa li spinge a tornare sempre nella nostra città. "Ogni anno aspettiamo con entusiasmo il momento di tornare qui con la famiglia per questo evento. È diventato per noi una tradizione che ci permette di staccare dalla vita frenetica di casa e immergerci in un’atmosfera che ha qualcosa di magico".

Alessandro Monge infine, con la moglie, viene da Torino ed è qui per la prima volta. "Siamo arrivati in stazione poche ore fa, ci sono così tanti luoghi da visitare che proprio non sappiamo scegliere. In ogni caso, sicuramente andremo a vedere il festival stasera, siamo molto curiosi."

Emily Mirelli