Buskers ed eventi, l’Ascom: "Aprire un dialogo costruttivo"

L’ultima edizione dei Buskers è appena andata in archivio, con annesse polemiche. Ma già si pensa – e si lavora – a quella del prossimo anno. Con alcuni correttivi, come richiesto a gran voce da parte dei commercianti della città tenuti fuori dall’anello dei musicisti di strada. A intervenire ora è l’Ascom con il presidente provinciale di Fipe, Matteo Musacci: "I Buskers – spiega – come evento sono un momento di espressione e di identità della città, un eccellenza da valorizzare. Ci sono stati alcuni aspetti, come in tutti gli eventi, che devono essere ragionati e rivisti alla luce delle esigenze espresse dalle attività commerciali. Le stesse attività, che hanno preparato una loro lettera in questi giorni, hanno avuto un ampio confronto con gli stessi organizzatori dei Buskers".

Una lunga lettera (ne abbiamo parlato ieri sul Carlino, ndr) che ha fatto il giro del centro storico, di mano in mano, da un’attività all’altra, con in calce un elenco di firme consegnata poi al sindaco Alan Fabbri e finita sul tavolo delle associazioni di categoria. Il problema, per i firmatari, è stato uno solo: mettere le transenne a chiusura del centro storico, estromettendo diversi bar, ristoranti e altri locali. Ma anche creando confusione in chi doveva accedere al centro per qualsivoglia motivo. E non è mancata neppura la stoccata sui biglietti da pagare per vedere la manifestazione. "Organizzazione e comunicazione – così gli esercenti – hanno zoppicato molto. Difficile fornire un elenco di nomi delle persone che devono entrare per arrivare, semplicemente, nei luoghi di lavoro. Per non parlare poi dei clienti". Insomma, imprese piuttosto impossibili.

Il discorso poi si è allargato più in generale al tema eventi, sul quale è intervenuto ieri anche il presidente di Ascom, Marco Amelio: "Come associazione di categoria – così Amelio – intendiamo svolgere un ruolo proattivo e collaborativo nei confronti dell’amministrazione comunale con l’obiettivo di rappresentare in modo equilibrato la situazione attuale evidenziando sia le potenzialità che le criticità. Riteniamo opportuno aprire un dialogo costruttivo sulla gestione e sul numero degli eventi gastronomici in città affinché si possa individuare insieme un equilibrio sostenibile e che tenga conto delle istanze espresse dai nostri associati e non solo".