Buskers festival, buona la prima. É festa della musica a Comacchio

La pioggia caduta fino a pochi minuti prima del fischio d’inizio non ha rovinato la festa dei buskers e della città di Comacchio pronta ad accogliere i menestrelli con il solito grande entusiasmo. L’anteprima del festival è stata ancora una volta un successo, nonostante il maltempo fino all’ultimo abbia cercato di metterci lo zampino.

Musica e poesia, artisti di strada e note. Magia doveva essere e magia è stata. Dalle 21 avanti ad oltranza fino alle 24, si sono esibiti 18 artisti, che hanno saputo raccogliere applausi. Tra questi Angelo Desideri che è emerso dal Busking Contest di Lavagna (Genova) che si è svolto il 3 agosto. Comacchio, ambasciatrice della cultura dell’arte di strada, ha dimostrato ancora una volta di portare fortuna al festival. I buskers hanno saputo raccontare, attraverso le loro performance, l’incanto dell’esperienza collettiva e inclusiva della strada. E’ stato un viaggio di note, musica e arte sotto gli occhi di famiglie, giovani, anche anziani che hanno applaudito a quelle emozioni arrivate anche da lontano. Da 31 anni Comacchio affianca il festival di artisti di strada. E’ stato un assaggio di quella che sarà poi la kermesse in programma a Ferrara dal 27 al 31 agosto, da mercoledì a domenica.

A Comacchio si sono esibiti gli artisti Arau, Junta Vecinal, Paolo Inzaina, Egin, Mavy Fly, Ualler Band, Garibaldi, Neneliu dog, Daigoro, Gabbbrielll, Andreacellolo, Luca de Gregorio, Jumboreel, Orchestra Mirco for Africa, Lynx load, Angelo desideri, Tpr Doppio Gioco. Applausi, la soddisfazione degli organizzatori che hanno tirato un sospiro di sollievo dopo le nubi del maltempo. Adesso tutti gli occhi sono puntati già al centro di Ferrara. Ci saranno 60 spettacoli a sera, 90 gruppi per un totale di 259 artisti provenienti da 19 paesi, talk, laboratori e le due novità del Premio Gianna Nannini e della Scuola Buskers. Una prova del nove per il festival che rappresenta una tradizione per la città. Anche quest’anno, dopo la sperimentazione del 2024, ci sarà il biglietto per accedere all’area.