Buskers Festival, il bilancio di Hera. Riciclo e ambiente, boom allo stand

Si è conclusa con ottimi risultati anche per il Gruppo Hera questa edizione della manifestazuone Ferrara Buskers Festival. La multiutility, main sponsor dell’evento, ha infatti registrato nello stand che era stato collocato in piazza Trento e Trieste una grande affluenza, con numerosi bambini che hanno partecipato ai laboratori di riciclo e tante famiglie che hanno chiesto informazioni sulla raccolta differenziata (in particolare sul conferimento di plastica, oli esausti e dei rifiuti elettronici) e dimostrato grande sensibilità sui temi ecologici. "La vicina sorgente urbana, molto apprezzata dai partecipanti – spiega ancora Hera – ha erogato in cinque giorni oltre 3 mila litri di acqua di rete (circa 600 litri a serata) con un risparmio di oltre 6 mila bottigliette di plastica monouso da mezzo litro.

Per tutta la durata della manifestazione Ferrara Buskers Festival, infine, gli operatori del settore Ambiente di Hera (8 quelli dedicati) hanno garantito il decoro della città con pulizie mirate, svuotando quotidianamente gli oltre cento contenitori della raccolta differenziata distribuiti all’interno del perimetro del festival". La multiutility rileva come "le numerose isole ecologiche posizionate in centro, anche grazie al corretto comportamento dei partecipanti, abbiano contribuito a mantenere il decoro senza il ricorso a interventi straordinari".