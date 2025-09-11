Buskers, il bilancio: 20mila presenze. Lo staff: "Sbavature e problemi. Ma per andare avanti serve la città"

La parola al Ferrara Buskers Festival. Già, perché dopo commercianti e associazioni, nell’acceso dibattito sull’evento appena concluso e su ciò che sarà negli anni a venire, entra il ’FBF’. E lo fa con una lunga nota per sottolineare, innanzitutto, polemiche e contropolemiche a parte, che per fare andare avanti la costosa ’macchina’ "c’è bisogno di tutta la città, senza steccati e preconcetti" per portare a una crescita economica del territorio "e non solo dell’evento". Si parte però dai numeri dell’edizione numero 38, chiusa con circa 20.000 persone. "Un ottimo risultato – spiega l’associazione – considerando l’allerta meteo di giovedì 28" con "l’80% dei visitatori che ha conosciuto Ferrara grazie al festival". Vanno aggiunti "3.000 ingressi omaggio ad under 13 e caregiver, a dimostrazione di un festival accessibile e sicuro". Poi 360 omaggi a commercianti presenti nell’anello transennato e a 55 residenti per ogni giorni di programmazione, "altri 2.075 pass". Calcolate, infine, mille persone entrate abusivamente. Non manca il dato sui fornitori, "120 coinvolti dal festival, il 69% di Ferrara".

Ma tutto questo ha un costo, chiosa l’associazione FBF, "sia in termini di impegno che economico". Per molti anni "abbiamo utilizzato un fido bancario importante, costantemente in rosso. Questo tuttavia non può e non deve essere il livello di allerta che un organizzatore, pur senza fini di lucro, deve vivere ogni giorno". Da qui il giro di vite, il "cambiamento per renderlo sostenibile". Tradotto: il ticket per vedere gli spettacoli dei 259 artisti invitati. "Gli ingressi – continua il Ferrara Buskers – hanno contribuito ad un parziale ripianamento dell’esposizione economica, diventata negli anni insostenibile e che, in prospettiva futura, ci avrebbe portato a chiudere definitivamente l’evento". Il biglietto – primo grande motivo di contestazione – è stata "una scelta ponderata e affatto semplice per la quale abbiamo dovuto considerare anche il naturale aggravio dei costi generati dall’aumento degli addetti a controllo e sicurezza, i transennamenti, il servizio di prevendita".

Biglietto definito "irrisorio, al confronto di quanto offerto in termini di performance e contenuti aggiuntivi e della media dei costi di ingresso per qualsiasi concerto", il quale ha generato "attacchi e polemiche che ci hanno coinvolto in prima persona e ai quali vorremmo porre fine nell’immediato". Negli ultimi dieci anni, scrive ancora l’associazione, "abbiamo richiesto a gran voce la collaborazione di tutte le figure cittadine attraverso varie proposte terminate, nostro malgrado, sempre in maniera negativa. Abbiamo percorso ogni strada prima di introdurre il ticket poiché ogni azione intrapresa è stata criticata e osteggiata. Abbiamo provato a introdurre l’offerta libera in parte a sostegno del festival e di attività benefiche, organizzato tavoli e incontri, siamo andati a parlare in prima persona con la cittadinanza". Il risultato, "purtroppo, è stato sempre lo stesso: una noncuranza verso il sostegno a un patrimonio della città, forse percepito come scontato o atto dovuto". Un esempio, lo definisce l’associazione, "di come l’arte di strada sia ancora percepita come di minor valore rispetto a un semplice biglietto del cinema, a un concerto, un evento sportivo o uno spettacolo teatrale".

Le critiche hanno portato anche attacchi veri e propri, alcuni vili e beceri come gli insulti razzisti via social "a cui abbiamo risposto tramite i nostri avvocati"; altri di stampo politico, "ma noi facciamo musica, cultura, non politica. Altri infine, "con la loro pertinenza, da parte di commercianti". A tal proposito, "ricordiamo che le chiusure delle aree sono state posticipate alle 19, con un orario delle attività commerciali previsto alle 19.30". Poi la collaborazione "con i ristoranti per la comunicazione giornaliera delle liste clienti". Sbavature e problemi, confida nel finale lo staff, "ce ne sono stati, ne siamo consapevoli e ne prendiamo atto come punto di partenza per perfezionarli e risolverli. Siamo aperti a idee, sensate, che – conclude la nota – possano portare ad una crescita. Della città e non solo dell’evento".