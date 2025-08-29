Buskers, la prima volta di Taiwan. George e l’amore per il ’Diabolo’: "La mia arte per unire le persone"

Tra le tante novità del Buskers Festival, ecco Taiwan. Il suo volto è quello di George Tsai, artista di strada internazionale originario di Taipei, con oltre 20 anni di esperienza nel ’Diabolo’ (clessidra orizzontale) e 10 di esibizioni in tutto il mondo. L’abbiamo incontrato al termine della sua visita, ieri pomeriggio, al Castello Estense.

George, qual è l’ispirazione dietro la sua arte? "Il ’Diabolo’ è una forma artistica tradizionale di Taiwan. Ho iniziato da giovane ad interessarmi a questo tipo di attività, vedendola per strada: ne sono rimasto ammaliato e ho deciso di seguire le tradizioni, rendendole mie in un certo senso".

Cosa l’ha portata ad esibirsi proprio qui a Ferrara? "Sto girando tutta l’Europa per un tour, ma qui ho due amici molto stretti. Mesi fa uno di loro mi ha chiesto di partecipare al Buskers Festival e io ho risposto ’perché no?’. Sono venuto in Italia anche altre volte, a Milano per essere preciso. Ferrara è bellissima".

Qual è l’obiettivo delle sue esibizioni? "Mi esibisco in primis per me stesso, perché l’arte mi parla direttamente al cuore e mi fa sentire completo. Diciamo che la mia vera ambizione è utilizzare l’arte per unire le persone. Spesso, lavoro senza avvertire nessuno e si forma attorno a me una cerchia di persone che prima non si conoscevano nemmeno, ma che durante e dopo la mia esibizione si parlano, ridono e alcuni addirittura si scambiano il numero di cellulare. In un periodo di forti tensioni tra le persone, date anche dalle guerre in corso, io cerco di unirle".

L’arte, come un linguaggio puro che sfonda le barriere... "Sì, senza bisogno di troppe parole, comunica uno o più stati d’animo. E sono proprio le emozioni il collante che riescono ad unire le persone. Oltre a questo, il mio scopo è quello di essere un po’ un’ispirazione. Vorrei che succedesse agli altri quello che è capitato a me guardando tanti artisti per strada; ovvero che la mia arte possa piacere a tal punto da spingere altri colleghi emergenti ad uscire dalla loro zona di comfort, come ho fatto io".

Come ci si sente a portare il suo talento fino a qui? Voglio dire, così lontano da Taiwan... "Io amo il mio Paese. Lì sono cresciuto, ho la mia famiglia, i miei amici. Purtroppo però, essendo anche un’isola piuttosto piccola, non c’erano molte opportunità per me. Nel senso, mi sono esibito per tutta Taiwan per tanto tempo, prima di avere il coraggio di spingermi oltre, ma in generale è una realtà molto piccola: tutti mi conoscevano, per strada magari mi fermavano per parlare, ma si tratta comunque di una comunità isolata. Amo viaggiare e portare il ’Diabolo’ ovunque. Ma anche se non mi esibissi, avrei comunque visitato tutta l’Europa, venendo ovviamente anche in italia. E a Ferrara".