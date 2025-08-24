Buskers, l’anteprima anima i Trepponti

Si apre stasera, dalle 21 fino a mezzanotte, l’anteprima del Ferrara Buskers Festival nella cornice suggestiva della città di Comacchio, ghiotto assaggio di quella che sarà poi la kermesse completa, in programma a Ferrara dal 27 al 31 agosto. Sono oltre sei lustri che la cittadina lagunare affianca il Festival di artisti di strada più famoso del mondo.

Nel corso dell’evento si esibiranno 18 artisti esclusivi selezionati per questa vetrina, che sono Arau, Junta Vecinal, Paolo Inzaina, Egin, Mavy Fly, Ualler Band, Garibaldi, Neneliu, Dog, Daigoro, Gabbbrielll, Andreacellolo, Luca De Gregorio, Jumboreel, Orchestra Mirco For Africa, Lynx Load, Angelo Desideri e T.P.R. Doppio Gioco.

Protagonisti di questa narrazione, artisti selezionati che si esibiranno esclusivamente in occasione di questa anteprima, che sarà ad ingresso gratuito, conducendo gli spettatori in un viaggio fatto di note, musica e arte da vivere in maniera completa. Luogo di bellezze naturalistiche e testimonianze storiche, Comacchio sarà ancora una volta ambasciatrice della cultura dell’arte di strada.

Comacchio coi suoi angoli suggestivi e i canali nei quali le luci si specchiano, sarà il palcoscenico naturale di una serata piena di emozioni, musica e sensazioni che i protagonisti sapranno proporre al pubblico, che a sua volta non sarà solo spettatore ma parte integrante della magia che emana la cittadina lagunare.

Il sindaco Pierluigi Negri, per tutelare la bellezza e il decoro della città, ha emesso un’ordinanza che dispone il divieto di vendita per asporto e somministrazione bevande in contenitori metallici e/o di vetro e/o altro materiale rigido nel centro storico di Comacchio.