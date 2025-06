Buskers, nasce la scuola a Ferrara: festival e anticipazioni

Ferrara, 21 giugno 2025 – C’è un momento, ogni anno, in cui Ferrara smette di essere semplicemente una città. Le sue strade, all’improvviso, si trasformano in palcoscenici, i suoi vicoli diventano corridoi sonori, le piazze si accendono di colori, voci e strumenti. È il tempo del Ferrara Buskers Festival, che quest’anno, alla sua 38ª edizione, si prepara a tornare dal 27 al 31 agosto. Ma qualcosa, stavolta, accade prima. Come se il cuore del festival battesse con qualche settimana d’anticipo. Due iniziative – inedite, forse anche coraggiose – provano a raccontare un’altra parte della storia: quella in cui la strada non è solo spettacolo, ma metodo, linguaggio, lezione di vita.

La prima è un seminario dal titolo che già sa di dichiarazione poetica: “La strada è bellissima”. Si terrà il 5 luglio, dentro la cornice austera e preziosa del Palazzo dei Diamanti. Lì dove, per tradizione, si parla d’arte, stavolta si parlerà anche di impresa, di lavoro, di management. Il paradosso è solo apparente. “La strada e il lavoro non sono poi così distanti – racconta Rebecca Bottoni, presidente del Festival –. Entrambi ti costringono a stare nel presente, a improvvisare, a costruire qualcosa partendo da ciò che hai. Anche se non hai nulla”. Una visione che sembra riecheggiare le parole usate da Bottoni in un’intervista al Carlino qualche tempo fa: “Uscire dalla comfort zone è l’unico modo per imparare davvero”. Il seminario nasce in collaborazione con Manager Italia e Confcommercio Ferrara, e vedrà dialogare figure provenienti da mondi diversi: Massimiliano Tracchi, esperto di innovazione aziendale, e Maurizio Matrone, ex poliziotto diventato narratore per le imprese. L’obiettivo? Non tanto spiegare cosa sia il busking, ma restituirgli una grammatica che valga per tutti: artisti, professionisti, cittadini. Perché “la strada”, in fondo, è un laboratorio collettivo. Un luogo in cui si impara, ogni giorno, a stare insieme agli altri. Il secondo progetto, invece, parte il 3 agosto e ha un nome che è un invito: “Fateci Strada”. È la prima edizione della Scuola Buskers, un laboratorio gratuito pensato per bambini, ragazzi e adulti. Guidati dal musicista Sergio Rossoni e con la presenza attiva di Bottoni, i partecipanti esploreranno il cuore pulsante dell’arte di strada: non solo la tecnica, ma la postura, la presenza, la capacità di gestire lo spazio urbano come fosse una scena, imparando a comunicare con chi passa, con chi si ferma, con chi ascolta. Niente microfoni, niente effetti. Solo il corpo, la voce e un gesto antico: il cappello. Quel simbolo fragile e potente che, da sempre, unisce l’artista e il pubblico in un rito di fiducia.

L’ultima tappa sarà il 31 agosto, quando i partecipanti della Scuola si esibiranno nel giorno di chiusura del festival, entrando – anche solo per qualche minuto – nel respiro collettivo di un evento che da quasi quarant’anni fa di Ferrara una capitale europea dell’arte libera. In un tempo in cui tutto è confezionato, programmato, a volte sterile, c’è chi sceglie ancora la strada. Non per nostalgia, ma per convinzione. Perché lì, tra l’imprevisto e l’ascolto, può nascere qualcosa di raro: una forma di verità. È la musica degli uomini e delle donne da marciapiede. Primi attori di un palcoscenico che, una volta di più, saprà incantare.