Buskers, notti di emozioni. Il centro si tinge di musica: "Dalla Russia alla Corea, il mondo per il gran finale"

Ultimo giorno della 38ª edizione del Ferrara Buskers Festival che dal 27 al 31 agosto ha portato nel centro storico della città una folla multicolore. La manifestazione si chiuderà nella giornata odierna, alle 21, con la parata finale di Brassatodrum in piazza Cattedrale e il resto del programma. Una prima precisazione dell’organizzazione è che per motivi tecnici, è stato annullato l’omaggio a Lucio Dalla & Jimmy Villotti in Piazzetta San Michele. La proiezione del concerto del 1989 verrà riprogrammata fuori festival nei prossimi mesi. Il Ferrara Buskers festival, evento con il patrocinio del Comune, ha trasformato per cinque giorni la città in un vero teatro en plein air, presentando più di 60 spettacoli ogni sera, oltre a talk, mostre, laboratori per adulti e bambini dedicati all’ambiente e alla musica, uno street food di qualità e un mercatino di artigianato artistico.

Il programma di oggi inizierà dalle 16, poi dalle 17 alle 21 si alterneranno gli spettacoli buskers. Poi reading ‘Turismo insostenibile’ di Alex Giuzio, talk ‘EcoBuskers - Ecologici per natura’ & premio Premio Direfarecambiare, Oltre ai laboratori per adulti e bambini, musica viva, dance lab, Gruppo Hera per lab ecologici. In piazza anche street food e mercatini, questi fino dalle 16 alle 22 in Corso Porta Reno. Tra gli artisti stranieri ha catturato l’attenzione di molti ‘Dr. Bajan’, composto da Nikolai Fomin e la moglie Svetlana, che si esibiscono con musica tradizionale russa. Originari della Russia, trasferiti a Berlino da due decenni, questo travolgente duo di fisarmoniche unisce virtuosismo, ironia ed energia contagiosa. Tra brani popolari e composizioni originali, fanno ballare il pubblico nei festival di tutta Europa. "Siamo molto felici di essere a Ferrara, una prima volta avevamo partecipato nel periodo del Covid da remoto con esibizioni registrate da casa ed inviate per il festival. Poi ci abbiamo più volte per partecipare, riuscendoci quest’anno. Un festival che negli anni scorsi siamo venuti a conoscerlo tramite amici di Berlino che avevano partecipato, da lì ci siamo avvicinati a questa bella iniziativa. Gli spettatori di Ferrara sono molto partecipi ed entusiasti e questo per noi è sicuramente un momento di grande soddisfazione. Si può dire che è una città ideale per spettacoli musicali per strada".

Nikolai Fomin e Svetlana proseguono: "Dopo il Festival di Ferrara torneremo a Berlino per altri spettacoli. Sono oltre dieci anni che suoniamo con le nostre fisarmoniche musiche tradizionali russe, terra in cui siamo cresciuti". Nikolai e Svetlana sono venuti a Ferrara con il figlio Vladimir. "Siamo davvero felici, questi giorni al Ferrara Buskers Festival sono fantastici e contiamo di poter tornare anche in altre edizioni. La presenza di numerosi artisti permette di scoprire culture musicali differenti".

Mario Tosatti