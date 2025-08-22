Buskers, odio sul web. Video finisce sotto tiro: "Commenti razzisti, pronti a denunciare"

Promuove un’iniziativa sui social per il Ferrara Buskers Festival, ma diventa vittima di commenti razzisti. La presidente Bottoni: "Denunceremo i responsabili". A meno di una settimana dall’appuntamento che porterà nuova vita in centro, l’attesa è ‘macchiata’ da un episodio sicuramente sgradevole.

Qualche giorno fa un volontario, un giovane di colore cresciuto in Italia, è protagonista di un video promozionale (reels) che anticipa il Ferrara Buskers Festival. Il video è incentrato sulla possibilità di usare una borraccia per poterla riempire nella stazione di ricarica che si trova all’interno dell’area in cui si svolgerà l’evento. Un messaggio finalizzato a diminuire l’uso della plastica e salvare una risorsa come l’acqua. Il video viene pubblicato sui canali social ufficiali del Ferrara Buskers Festival. Fin qui tutto bene. Ma in pochi muniti, sotto lo stesso video, si susseguono beceri commenti di stampo razzista, termini denigratori molto pesanti nei confronti del ragazzo. I messaggi sono stati salvati dagli organizzatori del Ferrara Buskers Festival e segnalati al canale social, che ha provveduto ad oscurarli. Un fatto deplorevole che non rimarrà impunito, come spiega la stessa presidente del Ferrara Buskers Festival Rebecca Bottoni. "Adesso basta, è stato oltrepassato ogni limite – dice –. Queste non sono critiche, ma violenza. Non possiamo voltare la testa, abbiamo deciso di denunciare le persone che hanno scritto questi messaggi. Istigano al razzismo con parole inaccettabili. È necessario un gesto tangibile verso questi atti, che creano un effetto domino pericoloso. Dobbiamo farlo, non possiamo tollerare quanto è successo. Ora faremo trascorrere il periodo del festival e poi vedremo quale strada seguire per la denuncia. Non era mai successo in tanti anni che organizzo il festival".

In occasione della 38ª edizione del Ferrara Buskers Festival, in programma in città dal 27 al 31 agosto, il Comune ha emanato un’ordinanza che disciplina la viabilità nelle strade e nelle piazze interessate dalla manifestazione, con disposizioni anche per i parcheggi e il trasporto pubblico. Tra le principali misure, la chiusura al transito dell’asse corso Giovecca/viale Cavour (da via Palestro a via Spadari) nelle giornate del 27, 28, 29 e 30 agosto dalle 17.30 all’una e il 31 agosto dalle 16 alle 24. Nelle stesse date e orari vige il divieto di transito anche nella semicarreggiata lato numeri civici dispari del tratto di corso Giovecca da via Montebello a via Palestro, oltre che in via Borgo dei Leoni (da largo Castello a via Padiglioni), in corso Porta Reno (da via Mayr a piazza Trento Trieste), e in corso Ercole I d’Este (da largo Castello a via Padiglioni). Sempre negli stessi giorni e orari sarà disponibile il parcheggio straordinario gratuito in viale Cavour, nella carreggiata centrale da via Beretta/Contrada della Rosa a via Barriere/via Ortigara. Previste anche deviazioni delle linee di trasporto pubblico e lo stop al transito per i mezzi pubblici sull’asse corso Martiri/corso Porta Reno dal 27 al 31 agosto.

Mario Tosatti