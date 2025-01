Buttano cibo ai piccioni, gli ’imbrattatori seriali’ devono essere fermati

Caro Carlino,

scrivo per esprimere rabbia e rammarico per un increscioso fatto che puntualmente si ripete da alcuni anni nella nostra città. Due individui, ormai noti a tutti, escono all’alba e, indisturbati, spargono granaglie in varie zone cittadine, contribuendo al degrado e creando condizioni favorevoli alla proliferazione di ratti e altri animali indesiderati. A questo si aggiunge un problema legato alla ’raccolta differenziata’ introdotta dall’amministrazione Tagliani nel 2018, che ha chiuso i cassonetti dell’indifferenziata, prevedendo un sistema di apertura a pagamento delle calotte e l’avvio della raccolta ’porta a porta’ senza cassonetti per carta e plastica. Questa decisione ha portato a un aumento dei rifiuti abbandonati ai margini delle isole ecologiche, aggravando la situazione igienico-sanitaria. Desidero sottolineare che gli operatori addetti alla raccolta rifiuti svolgono un lavoro eccellente, con passaggi frequenti e un servizio di derattizzazione rapido ed efficace. Tuttavia, mi sorgono alcune domande. Nei confronti di questi due ’imbrattatori seriali’, esiste nell’ordinamento giuridico una sanzione penale che possa impedire loro di continuare a nuocere alla comunità, visto che le multe amministrative non sortiscono alcun effetto? Sarebbe possibile riaprire le calotte e permettere a tutti i cittadini di conferire liberamente i rifiuti indifferenziati? In tal modo, si potrebbe ridurre l’abbandono dei rifiuti, compensando l’eventuale perdita economica delle aperture a pagamento con un risparmio sulle frequenti pulizie straordinarie, sulla raccolta dei rifiuti abbandonati e sulle operazioni di derattizzazione.

Un lettore

***

UNA PERENNE

GUERRA

La perenne guerra fra Israele, Stato legittimo, e i Palestinesi falsamente guidati da una associazione terroristica chiamata Hamas ha avuto uno dei suoi punti più cruciali e crudeli quel tragico 7 ottobre 2023 con il mattatoio vigliacco perpetrato da delinquenti cui nulla è importato del destino del loro popolo con tunnel scavati e basi del terrore perfino sotto scuole e ospedali. La tregua con la liberazione dei pochi ostaggi rimasti temo non placherà l’odio crescente degli uni verso gli altri e sarà humus di nuove guerre e distruzioni. La Palestina, Israele, due popoli con due Stati... perché nessuna vera volontà di realizzare l’unica via di uscita possibile?

Saverio Mosca