"Butterfly, vediamo tutte le carte"

Sono nove le richieste

che il consigliere del Pd, Davide Nanni, avanza in un documento protocollato ieri e inviato al presidente del consiglio comunale. Tutte, riguardano le attività del Ferrara Summer Festival o meglio l’associazione che lo organizza: Butterfly. Per cui, proprio dopo la prima data da sold-out con gli Slipknot e in attesa dei Massive Attack, Nanni chiede al Comune: una "copia delle domande presentate dall’associazione Butterfly per ottenere la concessione di contributi ai fini delle proprie attività e manifestazioni negli anni 2024 e 2025, comprensive della documentazione allegata"; " tutti i permessi autorizzativi alla manifestazione"; "i rendering depositati per il posizionamento delle strutture allegati alla richiesta di occupazione suolo pubblico"; "il verbale della commissione di vigilanza deputata ad autorizzare lo svolgimento della manifestazione"; "tutti i carteggi tra la Soprintendenza, il Comune e il soggetto organizzatore nonché i verbali delle riunioni dalla data del primo gennaio 2024"; "copia dello statuto dell’associazione".