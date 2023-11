Buttiglione ricorda don Luigi Negri: "Era una sorta di Ulisse cristiano. La sua vita? Un viaggio verso Dio"

Fede, ragione e missione. Un climax, con il quale si è scelto di intitolare il convegno organizzato in memoria di monsignor Luigi Negri, ex arcivescovo emerito di Ferrara-Comacchio.

In che misura convivevano queste tre componenti nel magistero del religioso?

"Don Luigi – risponde Rocco Buttiglione, professore di filosofia politica all’università Lateranense, ex politico di lungo corso e tra i relatori del convegno di domani a San Marino – partiva dagli insegnamenti di don Giussani. Per lui ciò che definisce l’uomo è il cuore. Lui era come un cavaliere errante alla ricerca di Dio, che è l’amore più grande e più sublime per il cuore di un uomo. L’uomo che si mette in cammino, orientato da evidenze originarie e dalla ragione. Che non può essere scissa dalla dimensione del cuore. Se vogliamo, in Negri si rivede in un certo senso un Ulisse cristiano: un lungo viaggio, un ritorno, verso Dio".

Spesso, durante la sua guida pastorale a Ferrara (ma non solo) a monsignor Negri venne contestato di essere un grande critico del mondo moderno. Quanto c’è di vero in questa affermazione?

"La critica di don Negri al mondo moderno nasce dalla considerazione dell’uomo legato appunto alla sua dimensione di cuore. Lui contestava al mondo moderno di aver prodotto degli uomini separati da questa componente, che per lui era essenziale. La sola ragione, nella sua prospettiva, non permetteva il riconoscimento all’uomo di se stesso, del desiderio di tornare a Itaca (cioè a Dio)".

Negri era, oltre che un grande uomo di Chiesa, un uomo dalla profonda cultura. Un sapere trasversale, che andava oltre i perimetri della teologia.

"Certo, perché la cultura è l’uomo. L’uomo che prende coscienza di se stesso nel rapporto con gli altri a partire da quello con i genitori. D’altra parte la cultura è legata alla Rivelazione originaria di Dio. Si può dire che l’annuncio di Cristo è in qualche misura uno strumento per leggere la cultura, preservando una serie di valori che guidano l’uomo nel suo cammino e lasciando da parte il resto".

Che cosa resta, nella Chiesa di oggi, del messaggio e degli insegnamenti di mons. Negri?

"Resta tutto. Monsignor Negri credeva fervidamente nell’elemento originario dell’annuncio cristiano. E quella chiesa in movimento, o ’in uscita’ come la chiama Papa Francesco è quella in cui credeva don Luigi. Perché restituisce il senso più profondo del messaggio di Cristo agli apostoli. È il senso della comunità, o meglio della comunione dei fedeli che si riconoscono in un messaggio. Il desiderio più sublime: l’immagine di Dio nel cuore. Questo resta, oggi, di ciò in cui credeva e che ha praticato don Luigi".