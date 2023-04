Buzzavi e il canto gregoriano

‘Polifonie’, così è intitolato il ciclo di incontri sulla musica corale organizzato dal dipartimento di Teoria e Analisi, Composizione e Direzione del conservatorio Frescobaldi, sotto la guida di Michele Napolitano. Per l’appuntamento di oggi è prevista una conferenza a cura di Luca Buzzavi intitolata ‘Dal canto gregoriano alla polifonia e… ritorno’. Durante l’incontro si porrà l’attenzione sulle potenzialità espressive del canto gregoriano attraverso le molteplici implicazioni compositive riscontrabili nella polifonia, in particolare dal Medioevo al Rinascimento, pur concedendo spazio ad alcuni sguardi sui repertori successivi, fino alla contemporaneità.

Luca Buzzavi è docente di Direzione di coro per didattica al Conservatorio Rota di Monopoli, docente di Formazione corale all’Issm ‘Vecchi Tonelli’ di Modena e direttore di Coro e preparatore vocale alla Fondazione Andreoli di Mirandola oltre che direttore artistico della scuola di canto gregoriano Aerco. Ha conseguito con il massimo dei voti il diploma di II livello in prepolifonia al conservatorio Verdi di Torino (maestro Fulvio Rampi), il diploma di I livello in Direzione di coro e composizione corale (con lode e menzione d’onore) al conservatorio Campiani di Mantova, il dottorato in Fisica, i master in Didattica e psicopedagogia per Dsa e Bes e in Strategie e buone pratiche nelle classi multiculturali e i corsi di perfezionamento universitari in Vocalità artistica, foniatria e canto e metodologia Clil. La conferenza inizia alle 18 nella Sala della Musica – Chiostro di San Paolo.