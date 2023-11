Buzzoni al centro ’Le Contrade’ racconta ciclicità e fertilità

Venerdì alle 18 nel centro sociale "Le Contrade" si terrà la presentazione del libro di Anna Buzzoni (nella foto) "Questo è il ciclo – Dall’orgasmo alla luna: cicli naturali ed ecologia mestruale" (Mimesis edizioni). L’autrice dialogherà con Giada Ulivi, attualmente impegnata nel servizio civile volontario nella biblioteca comunale "Peppino Impastato". Con dati alla mano e risvolti pratici, l’autrice propone una lettura avvincente della ciclicità e del ciclo mestruale, svelando il ruolo vitale che esso può avere nel quotidiano e nei progetti personali o di lavoro e le cause più profonde di dolori e disturbi, specialmente in fase premestruale. Attraverso lo studio interdisciplinare dei cicli naturali, questo saggio ci introduce in maniera chiara ed efficace al disegno rigenerativo sottostante, un’alternativa concreta per prosperare in sinergia con l’ecosistema. Anna Buzzoni nel 2014 inizia un percorso di studi sul ciclo di fertilità femminile e nel 2018 riceve, prima italiana, la qualifica di insegnante Sensiplan, il metodo scientifico tedesco per la salute ormonale e la contraccezione naturale. Nel 2017 apre la sua azienda di consulenza a Berlino con il progetto Studio Medulla, con il quale porta avanti la ricerca sulla Matrice Ciclica, il ciclo mestruale e la transizione ecologica. L’iniziativa rientra nell’ambito del calendario per il mese dedicato alle donne nell’ambito del 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Per info 0532-323246.