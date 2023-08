Cà Bianchina, De Michele: "Basta cose non vere, il sindaco spieghi"

E’ ancora bagarre sulla vicenda di Cà Bianchina e lo scontro, oltre che politico, si fa personale Agnese De Michele (foto), consigliere comunale dell’opposizione non ci sta agli attacchi del sindaco Davide Bergamini e ribatte. "Il sindaco, ancora una volta, sposta l’attenzione per non rispondere nel merito – dice De Michele - attaccando la precedente amministrazione e, in particolare, me. Ho sempre chiesto, nella precedente amministrazione e a questa, condivisione e di documentare ai cittadini l’operato degli amministratori. Non trovando riscontro alle richieste, ho avuto il coraggio di dire ‘no’ e dimettermi da assessore, mentre l’opposizione ’nicchiava’ e solo dopo diverse settimane, a causa delle surroghe a cui l’opposizione si era prestata, si metteva fine all’amministrazione Paron". Responsabilità che la De Michele non accetta: "Come mai – chiede – Bergamini, allora all’opposzione, non si è speso a far cadere tout court l’amministrazione che così tanto deplora?". "A me preme solo che i cittadini conoscano i termini dell’accordo con Cà Bianchina. Diffido il sindaco a non osare più dire cose non vere su di me così come fatto in Consiglio".

cl.f.