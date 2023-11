Cà Bianchina, dura replica da FdI: "Basta con i fomentatori di caos"

VIGARANO

"Ca’ Bianchina Vigarano, è pieno sostegno all’Amministrazione di Centro-Destra (nella foto il sindaco davide Bargamini)" lo sottolinea Oskar Spath, presidente e coordinatore del Circolo Territoriale ’Fratelli d’Italia’ di Vigarano Mainarda. "Non posso che esprimere tutto il sostegno e l’apprezzamento per la scrupolosa e attenta condotta dell’attuale Amministrazione di centro-destra nella gestione delle autorizzazioni alla centrale a biogas Ca’ Bianchina - sottolinea -. Biasimo invece tutti coloro, componenti politiche di opposizione e i soliti fomentatori di zizzania, che all’ombra di pseudo comitati informali cercano in qualche maniera di intestarsi i risultati finora conseguiti".

Il clima è rovente e la polemica alta: "Fanno bene a festeggiare anche i facenti parte dello sconosciuto comitato fantasma di Vigarano, gestito dietro le quinte da burattinai politici locali opportunamente ben nascosti - attacca Spath - del resto tutti i cittadini di Vigarano possono festeggiare il fatto che finalmente ora hanno un’Amministrazione che entra nel merito delle questioni, lavorando a testa bassa con i tecnici dell’Ente responsabile, dimostrando così che lavorare bene porta a fruttuosi positivi risultati".

Rincalza la dose anche l’"ssessore comunale Francesca Lambertini, in quota FdI e delegata per la gestione della problematica.

"L’obiettivo non è il voler penalizzare un’azienda o una determinata attività - dice - ma semplicemente fare in modo che la normativa ambientale e sanitaria venga applicata in modo scrupoloso. Del resto tale normativa è frutto dello studio e del lavoro di esperti del settore che hanno fissato degli obblighi, i quali sono a tutela della salute pubblica. Queste normative esistono da anni, non sono delle novità, e la cosa che crea più amarezza è che se ci fosse stata la medesima attenzione, preparazione e competenza da parte della classe politica precedente forse oggi avremmo una situazione ben diversa".

"Pensiamo positivo e guardiamo al futuro - aggiunge il vicesindaco di Fdl Mauro Zanella - consapevoli che oggi l’Amministrazione c’è e sta lavorando per la comunità di Vigarano".

cl.f.