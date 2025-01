Cà Bianchina, il Pd risponde: "Sostegno alla De Michele"

"Il Partito Democratico di Vigarano esprime il pieno sostegno e vicinanza alla consigliera De Michele, attaccata insieme al Pd, in maniera spropositata dal sindaco Bergamini, per aver votato contro l’accordo con Cà Bianchina". E’ il pensiero di Gabriella Piana, coordinatrice dei Dem a Vigarano, che aggiunge.

"L’accordo prevede che la società sistemerà la strada a proprie spese, così come prevedeva anche l’accordo precedente, ma nessuna tutela in caso l’accordo non venga rispettato, come è già avvenuto con quello del 2010. Nel frattempo l’azienda sta chiedendo ad Arpae di modificare la natura dell’impianto e di aumentare il materiale di lavorazione includendo anche le deiezioni avicole. Tutti ci auguriamo che l’azienda rispetti l’accordo e sistemi finalmente la strada, ci mancherebbe: è invece incomprensibile la reazione ai dubbi legittimamente sollevati da un consigliere di opposizione che ha già subito una querela da parte dell’amministrazione per aver comunicato ai cittadini dati tecnici della perizia del tribunale, ottenuta con regolare accesso agli atti, che indicava la società Cà Bianchina responsabile dell’ammaloramento della strada per il 97%.

L’opposizione fa quello che deve: pone domande, solleva perplessità o dubbi, verifica e controlla l’amministrazione".