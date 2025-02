"Cà Bianchina, nessun nuovo impianto. L’adeguamento è necessario"

"La trasformazione dell’impianto di Ca’ Bianchina è un miglioramento tecnologico di una realtà già esistente e operativa, e non può essere equiparata alla costruzione di un nuovo impianto. Non solo il progetto è in linea con gli obiettivi ambientali ed energetici nazionali, ma rispetta pienamente tutte le normative vigenti". Parola di Franco Ferrario, amministratore delegato di Cà Bianchina, che rimanda gli attacchi al mittente: "Alla luce di questi elementi – dice – le preoccupazioni espresse dai comitati risultano prive di fondamento. Il tentativo di ostacolare un impianto che non solo esiste già, ma sta migliorando il proprio impatto ambientale e produttivo, è privo di logica e rischia di arrecare un danno allo sviluppo sostenibile del territorio". Da qui un auspicio: "Ci auguriamo che le autorità competenti valutino il progetto con obiettività, senza cedere a pressioni ideologiche".

La premessa è chiara: "In merito alle recenti contestazioni sollevate dal gruppo di tutela ambientale di Vigarano Mainarda riguardo alla trasformazione dell’impianto di Ca’ Bianchina da biogas a biometano – spiega Ferrario –, riteniamo fondamentale fornire un quadro chiaro e basato su dati scientifici e normativi. Il dibattito su temi energetici e ambientali deve essere condotto su basi oggettive e non su timori infondati". La spiegazione: "L’impianto di Ca’ Bianchina è già presente e operativo. Non si tratta della costruzione di una nuova struttura industriale, ma di una semplice riconversione tecnologica che ne migliora l’efficienza e la sostenibilità ambientale". Precisazioni e appunti: "Il progetto prevede l’upgrading del biogas già prodotto nell’impianto esistente per trasformarlo in biometano, una fonte di energia rinnovabile con emissioni ridotte e un minore impatto ambientale. Non c’è alcuna espansione della capacità produttiva, né un incremento delle matrici utilizzate". L’azienda elenca i benefici ambientali. Per citarne alcuni parla di "posti di lavoro e sviluppo economico locale. Il progetto garantirà nuove opportunità di impiego, sia diretto che indiretto, coinvolgendo manodopera locale e imprese del territorio. I lavori di via Frattina, con il rifacimento dell’intero manto stradale, inizieranno entro la fine di aprile e saranno interamente a carico della società così come il piano per la manutenzione ordinaria futura della strada, garantendone la durabilità nel tempo".

Claudia Fortini