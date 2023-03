Caccia agli stagionali: a Ferrara garantiti case, gite al mare e bus per fare la spesa

Lidia Baloi, due lauree, ex insegnante. E’ lei che accoglie i dipendenti da Mazzoni

Ferrara, 18 marzo 2023 – Dagli alloggi ai corsi gratuiti per imparare a prendere la patente, dal pulmino che ti porta a fare la spesa alle lezioni di cucina. I signori dei campi si fanno in quattro per accogliere la manodopera e per trattenerla realizzando veri e propri villaggi, con casette e tutti i comfort. E c’è chi si spinge oltre, quando arriva l’estate tutti in corriera al mare per ristorarsi dalla fatica che porta con sé il lavoro nei campi. Lavoratori introvabili a Macerata: più di un addetto su tre arriva dall’estero. Fuga dall’agricoltura Aiutati che Dio ti aiuta, è il detto al quale si sono ispirati i due colossi dell’ortofrutta Salvi Vivai e Mazzoni. Non hanno aspettato che lo Stato tagliasse i costi del lavoro. "Campa cavallo" si sono detti e così dalle parole sono passati ai fatti. La famiglia Mazzoni ha ristrutturato l’albergo la Lanterna, simbolo della storia di Tresigallo. Adesso in quegli alloggi viene accolto il personale che arriva soprattutto dalla Romania. Solo un esempio di quello che l’impresa ha fatto per aprire le porte alla forza lavoro, per cercare di impedire che segua le sirene d’oltre confine. "Abbiamo realizzato – spiega Luigi Mazzoni, amministratore dell’azienda...