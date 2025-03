Caccia ai fondi regionali con l’Hub Urbano: "Facciamo squadra per rilanciare l’economia"

Cento si candida a diventare Hub Urbano: al via la richiesta di riconoscimento alla Regione Emilia-Romagna. Il Comune fa sapere che si sta perfezionando in questi giorni la richiesta ufficiale alla Regione Emilia-Romagna per il riconoscimento del centro storico di Cento come Hub Urbano. l’amministrazione, in qualità di capofila del progetto, ha lavorato in stretta collaborazione con le principali Associazioni di Categoria – Ascom-Confcommercio, Confesercenti, CNA e Confartigianato – per candidare la città al bando regionale che, a partire dal 31 marzo, valuterà le proposte e, in caso di esito positivo, finanzierà il progetto quadriennale di sviluppo e rilancio socio-economico dell’area. L’HUB racchiuderà l’intera cerchia del centro storico con l’integrazione di zone di rilievo adiacenti, includendo importanti contenitori quali attrattori fondamentali per la vita della città: il centro polifunzionale "Pandurera", il "Giardino del Gigante" e la cosiddetta "Cittadella dello sport" di Via Santa Liberata e Piazzale Donatori di Sangue, sede non solo delle principali attività sportive, ma anche di eventi di portata comunale e sovra-comunale. Come sottolineato dall’Assessore al Commercio e Attività Produttive Filippo Taddia, il concetto di Hub si fonda su due parole chiave: Accordo e Sviluppo. "L’Accordo rappresenta una collaborazione formale tra soggetti pubblici e privati per favorire, sviluppare e tutelare l’economia di prossimità. Per questo, ringrazio le associazioni di categoria per essere state al mio fianco sin dal primo momento – dichiara l’Assessore Taddia –. A loro, insieme al Comune, spetterà la "governance" dell’Hub, ma dentro al patto entreranno anche le associazioni del territorio, le società sportive, le fondazioni, gli operatori economici e tutti coloro che hanno a cuore il centro storico". E ancora: "Lo Sviluppo si concretizzerà attraverso quattro linee di crescita per il centro storico, ognuna delle quali darà vita ad azioni concrete sui temi degli eventi, dell’innovazione dell’offerta e dell’attrattività – prosegue l’Assessore Taddia –. Il progetto punta a una maggiore integrazione e coinvolgimento dei soggetti che operano a vario titolo nel centro storico. Già in questi giorni, infatti, è possibile sottoscrivere la propria manifestazione d’interesse rivolgendosi al Comune o alla propria associazione di categoria". "Questa candidatura rappresenta un passo importante per la nostra città, che mira a valorizzare e rilanciare l’economia locale", conclude il sindaco Edoardo Accorsi. L’incontro di presentazione del progetto si terrà mercoledì 12 marzo alle 14:30 alla Sala Zarri. Sarà presente il partner tecnico Iscom Bologna, che illustrerà le opportunità e le modalità di adesione.

Laura Guerra