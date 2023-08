"Caccia ai piromani, in campo i volontari"

Le indagini dei carabinieri hanno permesso di individuare un quarantenne che ha confessato di aver appiccato due incendi nella Pineta delle Motte. E il sindaco di Mesola Gianni Michele Padovani rivolge un sentito ringraziamento a quanti si sono impegnati nella circostanza: "Volevo ringraziare pubblicamente le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri, che in questi anni si sono prodigati nel trovare i responsabili. Uno specifico ringraziamento ai militari della Stazione di Mesola che, in quest’ultima circostanza, hanno assicurato alla giustizia il piromane". Il primo cittadino ha inviato anche una lettera al comandante provinciale dell’Arma, colonnello Alessandro Di Stefano, e al comandante della Compagnia dei Carabinieri di Comacchio, tenente colonnello Luca Treccani, per esprimere il proprio plauso per il lavoro svolto.

Un ringraziamento che si estende anche ai vigili del fuoco, impegnati nello spegnimento dei roghi, nonché ai cittadini "le cui segnalazioni hanno consentito un tempestivo intervento che ha scongiurato conseguenze molto più gravi". Proprio l’allerta di cittadini che hanno allertato le forze dell’ordine hanno consentito ai pompieri di domare i due roghi che avrebbero potuto espandersi oltre a quanto avvenuto, e ai carabinieri di avviare l’indagine per trovare il responsabile. I fatti risalgono al primo pomeriggio di giovedì scorso, con i pompieri che sono dovuti intervenire per i due incendi: il primo che ha bruciato un fronte di 350 metri, e un secondo che ha mandato in fumo venti metri quadrati di bosco, ma poteva andare peggio. E nella circostanza, è stata notata una persona uscire proprio da quell’area, in maglietta gialla con ancora la fuliggine addosso. Situazione che ha insospettito vigili del fuoco, e i carabinieri che hanno individuato l’uomo e avviato i necessari approfondimenti. A seguito di una perquisizione nell’abitazione del quarantenne, quest’ultimo ha confessato la propria responsabilità. Venerdì mattina, l’uomo è comparso dinanzi giudice del Tribunale di Ferrara che ha convalidato il suo arresto e lo ha rimesso in libertà in attesa di giudizio.

Il sindaco Padovani rimarca come in questi anni si sia lavorato per scongiurare analoghi episodi: "La Protezione civile è alacremente impegnata su questo fronte, sia attraverso attività di monitoraggio, sia con campagne di sensibilizzazione sul rischio di incendi boschivi. Data la presenza di numerose e vaste aree boscate sul nostro territorio non è semplice scongiurare che accadano situazioni con queste, ma la dedizione su questo fronte non manca assolutamente".

Valerio Franzoni