"Caccia al granchio blu Da flagello a risorsa"

Era nota da tempo la presenza del granchio blu nelle acque di Comacchio e Goro. Ma mai come quest’anno, questa specie alloctona ha dimostrato di essere impattante per l’ecosistema della costa e per l’economia locale, in quanto si nutre di vongole, altri molluschi, pesci e crostacei. Di fronte al problema, il consigliere regionale della Lega Fabio Bergamini ha avviato una collaborazione bipartisan con i colleghi Pd Marcella Zappaterra e Marco Fabbri allo scopo di trovare soluzioni efficaci nel medio periodo: "Dal Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, interpellato dalla Regione, è arrivata l’autorizzazione alla pesca del granchio blu all’interno degli impianti di acquacoltura e molluschicoltura". – spiegano i tre consiglieri. Secondo Bergamini, "il momento del fermo pesca potrebbe essere quello idoneo per il prelievo di questa specie, e chiede inoltre che la questione sia affrontato con una strategia di lungo periodo, trasformando "il problema in un’opportunità di business, attraverso il prelievo, la lavorazione e il commercio del granchio". Intanto, la Regione si è coordinata con i comuni di Comacchio e Goro per la definizione di ordinanze municipali, le quali permettono il prelievo in autotutela di questo particolare granchio e iniziare così a dare una prima risposta al problema. "Il nostro impegno – evidenziano Fabbri e Zappaterra – sarà anche quello di richiedere a Governo e Regione che vengano destinati fondi dedicati, anche a partire dai nuovi Feampa, per idonei indennizzi e linee di finanziamento dedicate anche allo sviluppo di una filiera che possa trasformare questa specie aliena dannosa per l’ambiente a risorsa per le comunità dei pescatori".

Valerio Franzoni