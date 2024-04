Caccia al tartufo, una gara per cani. L’evento alla fiera dell’agricoltura

Attesa e curiosità in paese per assistere alla gara di cani da tartufo. Si tratta di un’iniziativa che è in programma il 12 maggio. Nel dettaglio si terrà una gara su ‘ring’ di cani da tartufo a Portomaggiore. Un evento che si svolgerà durante la fiera dell’agricoltura prevista per quel periodo nel territorio comunale portuense. Un appuntamento che sarà organizzato dall’Associazione Tartufai Italiani Emilia-Romagna sezione di Ferrara, in collaborazione con la Proloco portuense e il Comune di Portomaggiore, specificamente grazie all’intervento del sindaco Dario Bernardi e l’assessore alle politiche agricole Enrico Belletti. Alla gara sarà anche presente il presidente regionale dell’Associazione Tartufai Italiani Emilia-Romagna, Giuseppe Crescente e del vicepresidente, oltre alle istituzioni territoriali. La gara prevista a Portomaggiore è una ricerca del tartufo svolta in modo sportivo.

Questa consiste nell’addestrare i cani a rilevare e recuperare tartufi veri, riposti dentro appositi contenitori forati che vengono interrati all’interno di un’area delimitata e priva di rischi, detta appunto ‘ring’. Un evento che già si svolse nel maggio 2023, sempre promosso dall’Associazione Tartufai Italiani Emilia-Romagna sezione Ferrara, un’occasione che ha visto anche un’importante raccolto fondi a fini solidali. Infatti, sono stati raccolti quattrocento euro che sono stati donati ai cittadini vittime dell’alluvione a Campotto di Argenta e zone limitrofe, inoltre, raccolti venticinque sacchetti di crocchette consegnati al canile alluvionato di Lugo, nel ravennate.

"Un’altra iniziativa che sta avendo un buon riscontro – spiega Silvio Staffieri, amministratore dell’Associazione Tartufai Italiani sezione di Ferrara – è la piantumazione, sempre in accordo con le istituzioni territoriali, di piante già micorizzate al tartufo, prodotte sempre nel territorio ferrarese e precisamente da ‘Vecchi vivai’ di Coronella. In programma – aggiunge Staffieri – nel mese di settembre, già in accordo con il sindaco Andrea Baldini, un’altra gara su ring di cani da tartufo al ‘parco Pieve’ nel Comune di Argenta". Il calendario gare con i cani da tartufo, quest’anno, vedrà anche la presenza di Ferrara, come prossima zona di svolgimento di eventi simili, sempre in collaborazione con il Comune di Ferrara e il sindaco Alan Fabbri.

Mario Tosatti