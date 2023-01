Caccia al tesoro al Verginese

Come farà l’alchimista a finire la pozione in tempo? Aiutiamolo a trovare tutti gli ingredienti necessari. E’ "La bottega dell’alchimista", una caccia al tesoro animata per ragazzi dai 6 ai 12 anni in programma sabato 7 gennaio alle 15 al Verginese, una proposta a cura della cooperativa Atlantide, che ha in gestione la villa rinascimentale e il comune di Portomaggiore. Nella villa estense di Gambulaga sono ancora aperte al pubblico "Port ... folio", una mostra di fotografia curata da Circolo Fotografico Portomaggiore; una mostra di ritratti del noto pittore Federico Bernagozzi; una mostra di ritratti di Remo Brindisi; L’Orlando Furioso - 40 opere di Gilbert Tocco che illustrano l’opera di Ludovico Ariosto. Domenica 8 gennaio visite guidate incluse nel biglietto di ingresso: ore 11 "A casa d’Este", dedicata alla struttura, al suo giardino e alla storia della sua proprietaria, Laura Dianti.