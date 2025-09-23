Caccia al tesoro, cucina e storia. Una ‘Città magica’ in favore di Ado

A spasso con la storia, cucina tipica e una caccia al tesoro a sostegno di Ado. Si tratta di alcuni dei punti che caratterizzano questa edizione de ‘La Città Magica’. Un evento che prevede l’allestimento di un villaggio rinascimentale, ma anche mercatini, spettacoli, giochi e cucina nel chiostro di Santa Maria della Consolazione da venerdì a domenica. L’iniziativa, a cura del rione Santo Spirito e con il patrocinio del Comune, è stata presentata ieri in municipio.

A illustrare in dettaglio la manifestazione sono intervenuti Matteo Fornasini, assessore a Turismo e Promozione del territorio, Cristina Coletti, assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie e per la Famiglia, Matteo Cristofori, presidente del rione Santo Spirito, Giannantonio Braghiroli, presidente Aerrs, Associazione Emilia-Romagna Rievocazioni Storiche, Sabina Mirabella, consigliera Ado e Gabriele Mantovani, segretario comunale Avis. Un villaggio rinascimentale, si diceva, che sarà allestito nel chiostro di Santa Maria della Consolazione, sede del rione giallo verde. Attorno al pozzo e sotto i portici di via Mortara 98 ci saranno spettacoli di musici, sbandieratori e danze rinascimentali, un mercato, giochi per i più piccoli.

"Un evento consolidato – è intervenuto l’assessore Fornasini – dove il supporto dell’amministrazione comunale non è mai mancato, perché riconosciamo il valore culturale, promozionale e di aggregazione sociale di questa manifestazione. Valori che contribuiscono a mantenere vivo un appuntamento che vede la partecipazione di tanti volontari nel segno della rievocazione storica, della convivialità e anche della solidarietà".

Domenica alle 10 appuntamento con ‘Ado caccia gli Estensi’, una caccia al tesoro in bicicletta organizzata insieme alla Fondazione Ado. "La Città Magica – ha sottolineato l’assessore Coletti – è un esempio concreto di come le contrade del Palio siano animate tutto l’anno e siano in grado di promuovere, con sensibilità, attività basate su inclusione e partecipazione sociale. Per il prossimo weekend, il chiostro di Santa Maria della Consolazione si trasformerà così in un luogo di incontro, memoria e solidarietà, aperto a tutte le generazioni".